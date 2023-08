Der nächste Silberpreis-Short-Squeeze

In diesem Blog befassen wir uns mit dem Konzept der Short-Squeezes und ihren möglichen Auswirkungen auf den Silberpreis. Inzwischen weiß fast jeder, dass die Handelsabteilungen der Bullionbanken die Edelmetallpreise an der COMEX frei verwalten und manipulieren. Aber sie bewegen den Preis nicht nur nach unten. Die Banken manipulieren die Preise auch nach oben, wenn sie damit Gewinne erzielen können. Das haben sie Ende 2022 viermal getan, und es scheint, dass sie den Tisch für einen weiteren Spekulanten-Short-Squeeze in naher Zukunft decken.Beginnen wir mit der aktuellen Situation. Als der Wert des US-Dollar-Index im Juli stark fiel, stürzten sich Spekulanten und Hedgefonds auf den Silberpreis an der COMEX. In nur einem fünftägigen Zeitraum Mitte des Monats fiel der Dollar-Index um fast zwei volle Punkte von fast 102 auf unter 100. Die Hedgefonds reagierten mit aggressiven Käufen von COMEX-Silberkontrakten, und der Silberpreis stieg um über 2,00 Dollar bzw. etwa 8,5%.Dies geht aus der nachstehenden Tabelle hervor, die dem Commitment-of-Traders-Bericht der CFTC entnommen wurde. Diese Daten wurden am Freitag, dem 21. Juli, veröffentlicht und zeigen die Positionsveränderungen in der Berichtswoche von Mittwoch, dem 12. Juli, bis Dienstag, dem 18. Juli.In der Zeit vom 12. bis 18. Juli haben die Swap-Banken 1.137 Long-Positionen abgebaut und 14.768 neue Short-Positionen aufgebaut. Im Gegensatz dazu deckten die spekulierenden Hedgefonds 1.932 Shorts ab, während sie satte 22.259 neue Longs tätigten. Wiederum waren es diese massiven Nettokäufe von COMEX-Silberkontrakten durch Spekulanten, die den Preis in diesem Zeitraum um mehr als 2 Dollar in die Höhe trieben. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat der Dollar-Index in den drei Wochen seit diesem Ereignis eine Trendwende vollzogen und ist um fast drei volle Punkte angestiegen.Im Gegenzug haben sich die spekulierenden Hedgefonds beeilt, all die COMEX-Silberkontrakte zu verkaufen, die sie drei Wochen zuvor fröhlich und blindlings gekauft hatten. Der nächste Datensatz, den Sie unten sehen, stammt aus dem Commitment-of-Traders-Bericht der letzten Woche für den Zeitraum von Mittwoch, 2. August, bis Dienstag, 8. August. In diesen fünf Tagen fiel der Silberpreis an der COMEX um 1,52 Dollar je Unze, während der Dollar-Index um einen ganzen Punkt anstieg.Schauen Sie sich an, was passiert ist... das genaue Gegenteil von drei Wochen zuvor. Die Banken fügten 383 neue Long-Positionen hinzu und deckten gleichzeitig 12.452 ihrer Short-Positionen. Die Hedgefonds haben 12.593 ihrer Long-Positionen abgestoßen und 3.846 neue Short-Positionen aufgebaut. Verstehen Sie, wie das funktioniert? Okay, gut. Und nun zum eigentlichen Thema dieses Beitrags. Blättern wir nach oben und rechnen wir ein wenig nach. Aus dem ersten CFTC-Bericht geht hervor, dass die Hedgefonds netto 29.689 COMEX-Silberkontrakte Long waren (ziehen Sie die Brutto-Short-Position von der Brutto-Long-Position ab).Jetzt, drei Wochen später und bei einem Preisrückgang von etwa 10%, sind dieselben Fonds mit 3.781 Kontrakten Netto-Short. Ist das wichtig? Ja! Denn wenn die Banken bereit sind, vor einem Preissturz die Short-Position gegenüber den Hedgefonds einzunehmen, sind sie auch gerne bereit, die Long-Position gegenüber denselben Fonds einzunehmen, bevor der Preis bei einem Short-Squeeze wieder steigt.Wie Sie gleich sehen werden, kam es Ende 2022 viermal zu dieser Verknappung der spekulativen Hedgefonds-Shorts, und alle Verknappungen erfolgten im Anschluss an Perioden, in denen die Hedgefonds kollektiv massive Short-Positionen aufgebaut hatten. Im nachstehenden Chart von Ende 2022 sehen Sie vier sehr schnelle spekulative Short-Squeezes. Ich habe sie mit 1-4 nummeriert, damit Sie sie leicht erkennen können.Und wie lauteten die Commitment-of-Traders-Daten vor jedem Squeeze? Short Squeeze Nr. 1 begann am Dienstag, dem 26. Juli. Da es sich um einen Dienstag handelte, wurde eine Commitment-of-Traders-Umfrage zum COMEX-Schluss durchgeführt. An diesem Tag - und kurz vor dem Preisanstieg von 12,2% - waren die Banken Netto-Long bei 14.560 COMEX-Silberkontrakten, während die Hedgefonds Netto-Short bei 17.818 Kontrakten waren.