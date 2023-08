TinOne Resources beprobt Lithiummineralisierung in historischen Bohrkernen aus Aberfoyle

Bohrung Probe Nr. Kernlänge (cm) Li2O % Sn % WO3 % Anmerkungen

U9-38 TRD006031 21 0,47 0,36 0,01 Hornfels aus wechsellagerndem Sandstein und Tonstein der

Mathinna Supergroup. Gefleckter Schluffstein bis

feinkörniger Sandstein. Die Probe wurde aus einem Gang mit

grobkörnigem braunem Glimmer

entnommen.

U8-1A TRD006044 91 0,27 0,02 0,58 Dunkelgrauer Sandstein wechsellagernd mit fleckigem

feinkörnigem Sandstein bis Schluffstein. Geringfügige

hellbraune und weiße Abschnitte, bei denen es sich um

Alteration und/oder Verfärbung handeln

könnte.

AU11-4 TRD006018 92 0,20 0,06 0,01 Unterschiedlich alterierter feinkörniger weißer Aplit bis

mittelkörniger Leukogranit. Reichlich weißer Feldspat.

Grauer bis transparenter Quarz und häufiger Muskovit.

Seltene dunkle

Glimmer.

U6-11 TRD006026 99 0,13 0,02 0,01 Mittel- bis feinkörniger weißer, manchmal gefleckter

Sandstein mit wenig Glimmer.



U6-11 TRD006030 91 0,12 0,01 1,00 Von braunem Metasandstein dominierter Abschnitt mit hellem,

feinkörnigem Metasandstein und grauen

Einheiten.

AU11-4 TRD006019 92 0,10 0,03 0,01 Wie bei Probe TRD006018.

U11-7 TRD006032 153 0,09 0,01 0,01 Sehr scharfer Kontakt zwischen dunkelgrauem Hornfels und

weißem Aplit. Der Aplit ist reich an weißem Glimmer mit

vereinzelten kleinen dunklen Gängen und Bereichen mit einem

Durchmesser von weniger als 5 mm.

Vancouver, 17. August 2023 - TinOne Resources Inc. (TSX.V: TORC) (OTCQB: TORCF) (Frankfurt: 57Z0) (TinOne oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Lithiummineralisierung in historischen Kernproben aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen, 9.600 Hektar großen Projekt Aberfoyle identifiziert hat. Das Projekt befindet sich in der Tier-1-Bergbauregion Tasmanien (Australien).- Abgrenzung eines neuen Lithiummineralisierungstyps bei Aberfoyle:o Ausgewählte Bohrkernproben aus glimmerreichem Sedimentgestein im Zielgebiet Storeys Creek, das die aussichtsreichen devonischen Granite beherbergt, enthielten bis zu 0,47 % Li2O.o Die starke Lithiummineralisierung, die in den Sedimentgesteinen bei Storeys Creek beherbergt ist, erweitert die Erkundungskriterien für Lithium über die devonischen Granite hinaus.o Nachfolgende Probenahmen an der Oberfläche, geologische Kartierungen, mineralogische Studien und potenzielle Bohrungen sowie weitere Beprobungen von historischen Bohrkernen sind erforderlich, um das Lithiumpotenzial des Zielgebiets vollständig einzugrenzen.- Erweiterter Explorationsbereich: Diese neuen Ergebnisse erweitern den Explorationsbereich für die Lithiummineralisierung bei Aberfoyle und anderswo im gesamten Portfolio des Unternehmens an Zinn-Wolfram-Lithium-Projekten im Nordosten Tasmaniens in bedeutendem Maße.- Aufstrebendes Lithiumrevier: Das Unternehmen besitzt ein dominantes Grundstückspaket über viele aussichtsreiche lithiumhaltige Granite im Nordosten Tasmaniens.Die Identifizierung einer neuen Lithiummineralisierung auf dem Projekt Aberfoyle erweitert unseren Explorationsraum auf dem gesamten Projekt erheblich, kommentierte Chris Donaldson, Executive Chairman. Anhand alter Bohrkerne aus Bohrungen, die in den historischen Minen Aberfoyle und Storeys Creek auf der Suche nach Zinn-Wolfram niedergebracht wurden, haben wir jetzt entdeckt, dass glimmerreiche Sandsteine in der Nähe der aussichtsreichen Granite ebenfalls sehr anomale Lithiumkonzentrationen aufweisen. Dies ist ein großartiges Ergebnis, da es das Vorkommen von Lithium in einem neuen Bereich im Konzessionsgebiet bestätigt und zusätzliche Bereiche für Lithiumexplorationen im gesamten Bezirk eröffnet. Es ist jetzt geplant, diese Ergebnisse durch systematische Gesteinsbeprobungen und Kartierungen im gesamten Storeys Creek-Gebiet weiterzuverfolgen und zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf glimmerhaltigen Sandsteinen und auch auf den aussichtsreichen Graniten liegt. Während der Schwerpunkt von TinOne weiterhin auf dem Zinnprojekt Great Pyramid liegt, wo wir uns derzeit auf die Aktualisierung der Ressource konzentrieren, stellen die aufregenden neuen Lithiumfunde bei Aberfoyle eine bedeutende Optionalität für das Unternehmen dar.Basierend auf einer gründlichen Zusammenstellung historischer über- und untertägiger Bohrdaten sowie historischer untertägiger geologischer und struktureller Kartierungen wurden mehrere historische Bohrungen zur weiteren Überprüfung ausgewählt. Die Bohrungen wurden anhand der Dokumentation und Protokollierung von grobkörnigen Glimmer-Alterationserscheinungen priorisiert, die nachweislich mit Lithiummineralisierungen an anderen Stellen des Projekts in Zusammenhang stehen (siehe Pressemitteilung vom 15. März 2023).Die wichtigsten Bohrungen wurden im Bohrkernlager der Mineral Resources Tasmania (MRT) bei Mornington in Hobart, Tasmanien, lokalisiert. Das Kernlager enthält insgesamt etwa 4.800 Meter Bohrkern aus 59 Untertagebohrungen, die in den Minen Storeys Creek und Aberfoyle niedergebracht wurden. Darüber hinaus werden dort etwa 5.500 Meter Bohrkern aus 28 Bohrungen gelagert, die an der Oberfläche im Gebiet Aberfoyle-Storeys Creek niedergebracht wurden. Im Bohrkernlager befinden sich auch etwa 1.400 Meter Bohrkern aus dem Gebiet Royal George und 380 Meter aus dem Gebiet Gipps Creek. Zusätzlich zu den im Bohrkernlager gelagerten Kernen stehen dem Unternehmen detaillierte Protokolle der meisten historischen Bohrungen in beiden Minen zur Verfügung - 449 Protokolle für mehr als 21.000 Bohrmeter in Aberfoyle und 351 Protokolle für mehr als 18.000 Bohrmeter in Storeys Creek.Bei Mornington wurden die Bohrkerne aus priorisierten Bohrungen ausgelegt, neu protokolliert, abgebildet und ausgewählte Abschnitte wurden beprobt (entweder Kernhälften oder -viertel) und an das Labor für vollständige geochemische Multi-Element-Analysen geschickt. Die Informationen über den Bohransatzpunkt, die Vermessungsdaten im Bohrloch, die Lithologie, die Alteration und die Mineralisierung wurden für jede Bohrung aus historischen Berichten digitalisiert und mittels 3D-Software neu grafisch dargestellt, um die räumliche Darstellung der einzelnen Proben besser einzuschränken. Für Bohrungen, für die keine Daten der Bohransatzpunkte vorliegen, wurden die Probenpunkte aus historischen Untertageabschnitten abgeleitet (Abbildungen 2, 3 und 4). Siebzehn Proben wurden aus Bohrkernen von sieben Bohrungen in den Untertageminen Storeys Creek und Aberfoyle entnommen, weitere fünfundzwanzig Proben wurden aus Übertagebohrungen in Royal George, Gipps Creek und Storeys Creek entnommen (Abbildung 1). Ausgewählte analytische Highlights sind in Tabelle 1 aufgelistet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71699/2023-08-17_TinOne_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Karte mit Lage der Zielgebiete Storeys Creek und Aberfoyle Mine.- Storeys Creek - Drei der höchsten Lithiumergebnisse stammen aus Proben von Sedimentgestein, das die Wirtslithologie der aussichtsreichen zinn- und wolframhaltigen devonischen Granite darstellt. Die Probe TRD006031 aus Bohrung U9-38 enthielt 0,47 % Li2O (2.190 ppm Li), ein glimmerreicher alterierter Sandstein, der von diskreten Quarzgängen durchzogen ist. Diese Probe wurde etwa 100 m oberhalb des tieferen Granits entnommen (Abbildung 2). Die Probe TRD006044 aus Bohrung U8-1A enthielt 0,27 % Li2O (1.275 ppm Li), ein Sandstein, der von glimmerreichen Gängen mit zugehörigem Quarz und Sphalerit (Zinksulfid) durchzogen ist. Diese Probe wurde etwa 50 m oberhalb des Granits entnommen (Abbildung 3).Das Vorhandensein einer starken Lithiummineralisierung in der Nähe der Granite bei Storeys Creek verbessert das Explorationsmodell des Unternehmens für Lithium auf dem gesamten Projekt Aberfoyle. Zusätzliche mineralogische Arbeiten, ähnlich wie bei den ersten Studien auf dem Ziel Dead Pig (siehe Pressemitteilung vom 15. März 2023), sind erforderlich, um die Art der im Sandstein beherbergten Lithiummineralisierung einzugrenzen. Weitere Probenahmen (historische Bohrkerne) und die Untersuchung von Aufschlüssen über Tage rund um das Ziel Storeys Creek sind geplant, um das Lithiumpotenzial des Gebiets besser zu bewerten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71699/2023-08-17_TinOne_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2. Abschnitt 2500N durch die historischen untertägigen Erschließungsbereiche bei Storeys Creek mit Lage ausgewählter Kernproben und zugehörigen Li2O-Gehalten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71699/2023-08-17_TinOne_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3. Abschnitt 3300N durch die historischen untertägigen Erschließungsbereiche bei Storeys Creek mit Lage ausgewählter Kernproben und zugehörigen Li2O-Gehalten.- Mine Aberfoyle - Bohrkernproben aus historischen Untertagebohrungen in der Mine Aberfoyle, die sich 2,8 km südlich des Gebiets Storeys Creek (Abbildung 1) befindet, enthielten anomale Lithiumgehalte von bis zu 0,20 % Li2O (Abbildung 4). Alle Proben wurden aus glimmerhaltigem vergreistem Granit entnommen, dessen Textur anderen Zonen mit bedeutender Lithiummineralisierung ähnelt, wie etwa dem 6,8 km westlich gelegenen Ziel Dead Pig (1,14 % Li2O; siehe Pressemitteilung vom 15. März 2023). Der mineralisierte Granit im Zielgebiet Aberfoyle Mine ist teilweise von relativ geringmächtigen Sedimenten aus dem Perm bedeckt. Daher sind zusätzliche Bohrkernbeprobungen und möglicherweise Folgebohrungen erforderlich, um das Ausmaß des im Granit beherbergten Lithiumpotenzials in diesem Gebiet vollständig zu bewerten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71699/2023-08-17_TinOne_DEPRcom.004.jpegAbbildung 4. Übersichtskarte der 1100er-Sohle in der Mine Aberfoyle mit Lage ausgewählter Kernproben und den zugehörigen Li2O-Gehalten.Die neuen Erkenntnisse aus diesem Kernprobenprogramm werden zusammen mit den Ergebnissen der bevorstehenden Folgebeprobungen und mineralogischen Studien dazu beitragen, künftige Explorationsprogramme im gesamten Portfolio des Unternehmens an äußerst aussichtsreichen Zinn-Wolfram-Lithium-Projekten im Nordosten Tasmaniens zu steuern (Abbildung 5). Viele der anderen Projekte des Unternehmens konzentrieren sich ebenfalls auf devonische Granite, die in das Sedimentgestein der Mathinna Group eingedrungen sind und ebenfalls noch nicht systematisch auf Lithiummineralisierungen untersucht wurden.Die Bohrkernproben wurden an ALS Limited in Burnie (Australien) geliefert, von wo aus sie zur Probenvorbereitung an ALS Adelaide weitergeleitet wurden. Die Proben für die Analyse wurden entweder an ALS Brisbane oder ALS Perth weitergeleitet. Sowohl die Einrichtungen von ALS Brisbane als auch von ALS Perth sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Proben wurden mittels induktiv gekoppelter Plasmamassenspektroskopie nach einem Aufschluss mit vier Säuren auf Lithium und 47 andere Elemente analysiert (ICP-MS; ALS-Methode ME-MS61).Kontrollproben, die zertifizierte Referenzproben (einschließlich für Lithium zertifiziertes Referenzmaterial), Duplikate und Blindproben umfassen, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71699/2023-08-17_TinOne_DEPRcom.005.jpegAbbildung 5. Lage der Projekte des Unternehmens in der bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeit von Tasmanien, Australien.Die für die Abbildungen 2-4 verwendeten Originalabschnitte können über die Datenbank Mineral Resources Tasmania Tiger abgerufen werden:https://www.mrt.tas.gov.au/mrtdoc/ct_mineplan/ABERF_081/ABERF_081.pdfhttps://www.mrt.tas.gov.au/mrtdoc/ct_mineplan/ABERF_018/ABERF_018.pdfhttps://www.mrt.tas.gov.au/mrtdoc/ct_mineplan/ABERF_033/ABERF_033.pdfhttps://www.mrt.tas.gov.au/mrtdoc/ct_mineplan/ABERF_222/ABERF_222.pdfDas Projekt Aberfoyle erstreckt sich zu beiden Seiten der Grenze zwischen den Sedimentgesteinen der Mathinna Supergroup (Silur-Devon) und der Granitformation Ben Lomond (Devon). Die historischen Minen Aberfoyle (Zinn-Wolfram) und Storeys Creek (Wolfram-Zinn) sowie weitere Erzgangsysteme sind in Sedimentgestein eingebettet und präsentieren sich als geschichtete und von Trümmerzonen durchsetzte Erzgangsysteme mit beachtlicher Streichlänge. Aus dem Projektgebiet wurde bisher noch kein erhöhter Lithiumgehalt gemeldet. Die historische Produktion1 der Aberfoyle-Mine wurde auf 2,1 Mio. Tonnen mit 0,91 % Zinn und 0,28 % Wolfram und die Produktion von Storey Creek auf 1,1 Mio. Tonnen mit 1,09 % Wolfram und 0,18 % Zinn geschätzt.Historische Aufzeichnungen und Bohrungen weisen darauf hin, dass das mineralisierte Gangsystem bei Aberfoyle bis zu 60 Meter breit und 800 Meter lang ist und sich etwa 400 Meter in Einfallrichtung erstreckt. Das Prospektionsgebiet Lutwyche befindet sich rund 1 Kilometer nordöstlich von Aberfoyle und besteht aus zwei Gruppen von mineralisierten Erzgängen, die auf einer Streichlänge von rund 750 Meter verfolgt werden können.Ein zusätzliches sedimentgebundenes Erzgangsystem, das Kookaburra, befindet sich 200 Meter südwestlich des Haupterzgangsystems Lutwyche. Es ist bekanntlich rund 40 Meter mächtig und erstreckt sich entlang des Streichens über zumindest mehrere hundert Meter.Die Mineralisierung bei Storeys Creek ist in eine 30 bis 50 Meter mächtige, nordnordwestwärts verlaufende und nach Südwesten einfallende, geschichtete Erzgangansammlung eingebettet. Das System kann auf einer Streichlänge von 300 Meter verfolgt werden und dehnt sich in Einfallrichtung über 400 Meter aus. Die Granitformation Ben Lomond tritt etwa 1 km westlich der Mine an die Oberfläche und wurde bis in eine Tiefe von 180 Metern ab Oberfläche nachgewiesen. Zusätzlich finden sich bei Brocks, Eastern Hill und an anderen Stellen der Konzession wenig bekannte, sedimentgebundene Erzgangsysteme.In den gesamten freiliegenden Bereichen des granitoiden Aufschlusses finden sich granitgebundene Vorkommen in Form von Erzgängen, Versprengungen und Brekzierungen in Verbindung mit Greisenalterierungen. Diese haben in der Vergangenheit kleinformatige Produktionsstätten im Hartgestein und ausgedehntere Abbaubereiche mit alluvialer Produktion unter anderem in den Zonen Gipps Creek, Rex Hill, Ben Lomond und Royal George auf den Plan gerufen.Das Unternehmen geht davon aus, dass sich sowohl sedimentgebundene als auch granitgebundene Systeme in Strukturkorridoren von mehreren Kilometern Ausdehnung entwickelt haben, und dass diese Korridore in der Vergangenheit nicht systematisch exploriert wurden. TinOne ist überzeugt, dass die systematische Exploration dieser aussichtsreichen Korridore zur Definition von hochwertigen Bohrzielen führen wird.1Die Daten über die historische Minenproduktion stammen aus Collins und Williams, 1986. Metallogeny and tectonic development of the Tasman Fold Belt System in Tasmania. Ore Geology Reviews 1: 153-201.Das Unternehmen gibt bekannt, dass Ben Meka von seiner Funktion als Vice President, Corporate Development bei TinOne zurückgetreten ist, um sich auf Möglichkeiten der Unternehmensentwicklung innerhalb der Inventa Capital Gruppe zu konzentrieren. Das Unternehmen möchte Herrn Meka für seine Beiträge danken.TinOne ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes kanadisches Aktienunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio an Zinn-, Zinn/Wolfram- und Lithiumprojekten in den Tier-1-Bergbauregionen Tasmanien und New South Wales in Australien. Das Unternehmen kontrolliert den Großteil der wichtigsten Zinnbezirke in Tasmanien, einschließlich Aberfoyle, Rattler Range, Mount Maurice und Great Pyramid und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines vielversprechenden Portfolios. TinOne wird von Inventa Capital Corp. unterstützt.Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Russell Fulton (MAIG), Vice President Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.Chris Donaldson, Executive ChairmanTel: (604) 813-3931E-Mail: chris@tinone.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.BESONDERER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Entwicklung der Projekte des Unternehmens; zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion, und die Veröffentlichung von Explorationsergebnissen.Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von TinOne, das zukünftige Wachstumspotenzial von TinOne und seinem Geschäft sowie die zukünftigen Explorationspläne basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Gold und anderen Metallen, dass die COVID-19-Pandemie nicht eskaliert, Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von TinOne, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten, und die Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten von TinOne in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, aber von Natur aus bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten und Eventualitäten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, und TinOne hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von Mineralprojekten im Frühstadium; die Volatilität der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Australien; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität des Aktienmarktes; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risk Factors im Lagebericht (MD&A) von TinOne genannt werden. 