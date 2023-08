Wichtige Abwärtsniveaus bei Gold und Silber

xDer Anstieg der Anleiherenditen und der Realzinsen aufgrund einer (vorerst) stabilen Wirtschaft führt zu starken Verkäufen bei Gold und Silber. Obwohl im August noch zwei Wochen verbleiben, zeigt der Monatskerzenchart von Gold eine klare rückläufige "Engulfing Candle". Die nächste starke Unterstützung sind die langfristigen monatlichen gleitenden Durchschnitte im unteren bis mittleren Bereich der 1.800-Dollar-Marke. Eine seitliche Monatsunterstützung befindet sich bei etwa 1.820 Dollar.Auch auf dem Monatschart hat Silber mit einer rückläufigen "Engulfing"-Kerze zu kämpfen. Die nächste starke Unterstützung für Silber liegt bei etwa 20,50 Dollar. Der 80-monatige gleitende Durchschnitt (Pfeile), der seit über 20 Jahren recht signifikant ist, dürfte noch vor Jahresende die 20,00-Dollar-Marke überschreiten.Höhere Zinsen und höhere Anleiherenditen schaden den Edelmetallen, aber wenn sie eine Rezession auslösen und der S&P 500 seinen 40-monatigen gleitenden Durchschnitt verliert, wird dies einen neuen säkularen Bullenmarkt für Edelmetalle auslösen. Es war nicht die erste Inflationswelle, die den säkularen Bullenmarkt des S&P 500 in den 1950er und 1960er Jahren zum Entgleisen brachte, sondern vielmehr der beschleunigte Anstieg der 10-jährigen Rendite. Die Zuwächse des S&P 500 verlangsamten sich nach den frühen 1960er Jahren, als die Anleiherenditen der Inflation nach oben folgten.Nachdem sie 1966 die Marke von 5,00% überschritten und eine Beinahe-Rezession verursacht hatten, fiel die 10-jährige Rendite 1967 auf 4,50%. Danach stieg sie bis Ende 1969 auf fast 8,0% an. Der säkulare Bullenmarkt endete Ende 1968. Der Rückgang des S&P 500 um 27% im Jahr 2022 fiel mit dem Wiederanstieg der 10-jährigen Rendite von 1,35% auf 4,25% zusammen. Der S&P 500 erholte sich, als die 10-jährige Rendite zurückging und sich stabilisierte. Die 10-jährige Rendite erholte sich jedoch wieder und schloss am Donnerstag auf einem neuen 15-Jahres-Hoch. Der Aktienmarkt zeigt wieder Schwäche, und die Renditekurve (unten im Chart) wird steiler.Bevor Edelmetalle einen neuen Bullenmarkt beginnen und Gold die Marke von 2.100 Dollar je Unze durchbrechen kann, müssen die Wirtschaft und der Aktienmarkt in Schwierigkeiten geraten. Der Katalysator für diese Probleme verursacht manchmal anfängliche Schmerzen bei Edelmetallen. Es ist noch zu früh, aber wenn die 10-jährige Rendite weiter steigt, könnte dies zu weiteren Verkäufen bei Edelmetallen führen, aber auch zu dem Aufwärtskatalysator (Rezession), den dieser Sektor dringend benötigt. Gold und Goldaktien sind kurzfristig stark überverkauft, so dass ein Aufschwung möglich ist. Achten Sie jedoch auf den technischen Schaden, der durch die jüngsten Verkäufe entstanden ist. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um sich über Unternehmen zu informieren, die vom unvermeidlichen Bullenmarkt und dem Ausbruch des Goldpreises profitieren könnten.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 17. August 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.