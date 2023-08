Chinas Evergrande meldet Konkurs an

Chinas zweitgrößter Immobilienentwickler, Evergrande, hat einen Antrag auf Konkurs nach Kapitel 15 gestellt. Kapitel 15 ist ein Hilfsverfahren zu einem Hauptverfahren, das in einem anderen Land, in der Regel dem Heimatland des Schuldners, durchgeführt wird, berichtet die Hal Turner Radio Show . Dieses Kapitel 15 ist ein Abschnitt des US-Konkursgesetzes, der 2005 hinzugefügt wurde, um die Zusammenarbeit zwischen US-Gerichten und ausländischen Gerichten zu ermöglichen, wenn ausländische Konkursverfahren die finanziellen Interessen der USA berühren.Der Abschnitt wurde als Reaktion auf eine Empfehlung der Vereinten Nationen zur Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der so genannten "grenzüberschreitenden Insolvenz" hinzugefügt. Das Hauptziel von Kapitel 15 ist es, die Zusammenarbeit zwischen den US-Gerichten, ihren Beauftragten und den ausländischen Gerichten zu fördern und die Verfahren bei internationalen Konkursen für Schuldner und Gläubiger berechenbarer und fairer zu gestalten. Als solches konzentriert sich Kapitel 15 auf die Zuständigkeit. Außerdem wird versucht, den Wert der Vermögenswerte des Schuldners zu schützen und, wenn möglich, ein zahlungsunfähiges Unternehmen finanziell zu retten.Die Tatsache, dass Evergrande in China Konkurs angemeldet hat und nun auch in den USA Konkurs anmeldet, ist eine unglaubliche finanzielle Katastrophe, wie die Webseite schreibt. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Immobilienentwickler in China. Die US-Banken sind mit ihren Krediten an dieses Unternehmen stark exponiert. Dies könnte sich für die US-Banken zu einem "Schwarzen Schwan" entwickeln. Man beachte auch, dass die Ankündigung dieses Konkursantrags in New York City erst nach Börsenschluss erfolgte! Offenbar weil bekannt war, welche Auswirkungen dies haben würde...Während Evergrande Chinas zweitgrößter Immobilienentwickler ist, steht sein größerer Konkurrent Country Garden mit einem Jahresumsatz von mehr als 70 Mrd. USD nun ebenfalls kurz vor dem Zusammenbruch. Die im Jahr 2024 fälligen 8%-Anleihen des Unternehmens werden zu 9 Cent gehandelt, was massive Verluste für die Anleihegläubiger bedeutet. Die Rendite schießt in die Höhe, was bedeutet, dass niemand damit rechnet, dass sie ausgezahlt wird. Chinas Immobilienkrise geht weiter.Mit dem heutigen Konkursantrag von Evergrande in den USA und dem sich abzeichnenden ähnlichen Schicksal von Chinas größtem Entwickler Country Garden könnten diese beiden finanziellen Zusammenbrüche einen "Doppelschlag" für das globale Finanzsystem darstellen.© Redaktion GoldSeiten.de