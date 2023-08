Silbermarkt: Deutliche Bewegung bald wahrscheinlich...

Wie üblich gelten die einleitenden Abschnitte des letzten Goldmarkt-Updates auch für Silber, so dass sie hier nicht wiederholt werden sollen. Es ist schwierig, die scheinbar ziellose Entwicklung des Silberpreises auf kurzfristigen Charts nachzuvollziehen. Daher werden wir zunächst versuchen, die Muster zu erkennen, die bei der Betrachtung des Silberpreises auf einem langfristigen Chart zum Tragen kommen.Auf dem 13-Jahres-Chart können wir sehen, dass die gesamte Aktion seit dem Blowoff-Top von 2011 in dem gezeigten riesigen Bowl-Muster enthalten ist, und ehrlich gesagt bin ich erstaunt über die Mühe, die die "Behörden" im Frühjahr 2020 auf sich genommen haben, um sicherzustellen, dass der Silberpreis vertikal fiel, um kurz unsere Bowl-Grenze zu berühren. Innerhalb des Bowl-Muster können wir jedoch erkennen, dass sich eine ausgeprägte riesige Cup-&-Handle-Basis gebildet hat, und dies erklärt die scheinbar zufällige Abwärtsbewegung von Mitte 2020 bis heute - der Preis hat einen Handle zur Ergänzung des Cup markiert.Was auch immer wir daraus ableiten können, eines ist auf diesem Chart kristallklar: die Bedeutung des Widerstands an der oberen Grenze dieses Basismusters - er deutet auf eine kräftige und möglicherweise massive Erholung hin, sobald der Kurs darüber ausbricht. Eine Komplikation, die wir in unsere Überlegungen einbeziehen müssen, ist die Frage, was passiert, wenn es im Herbst zu einem allgemeinen Markteinbruch kommt, was durchaus möglich ist.In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass Silber zusammen mit allem anderen in den Keller geht, wie es im Frühjahr 2020 zur Zeit der COVID-Krise der Fall war, dann aber wieder stark ansteigt und ein "Stalaktiten"-Muster auf dem Chart hinterlässt, da das Geld aus an sich wertlosen Papierwerten in Sachwerte, insbesondere Rohstoffe, fließt. Das wird vielleicht nicht passieren - sie könnten sich dafür entscheiden, die Risse zu überspielen, indem sie weitere Billionen zur Rettung aller scheiternden Banken usw. schaffen. Das ist der Weg der Hyperinflation, und unser Chart deutet darauf hin, dass sie diesen Weg einschlagen werden, und wenn sie das tun, werden sowohl Silber als auch Gold "in die Luft gehen".Nachdem wir festgestellt haben, was in Bezug auf das große Bild vor sich geht, werden wir nun die starke Rally aus dem Cup der Cup-&-Handle-Basis und den Handle selbst auf einem 4-Jahreschart genauer betrachten. Nach der beeindruckenden Rally von den Tiefstständen im März 2020 zur Vervollständigung der rechten Seite des Cup driftete der Kurs seitwärts/abwärts mit einem beunruhigenden Rückgang (zu den Bullen) in der Mitte des letzten Jahres, wonach sich der Trend verbessert hat.Es scheint, dass der Kurs ein großes Head-and-Shoulders-Fortsetzungsmuster ausgebildet hat, eine Art Konsolidierungsmuster, bei dem sich ein H&S-Tief auf einem hohen Niveau bildet, ohne dass ihm ein größerer Rückgang vorausgeht. Die messbaren Auswirkungen dieses Musters deuten, sofern es nicht abbricht, auf einen Ausbruch und einen Anstieg in Richtung der Höchststände von 2011 im Bereich von 47 Dollar hin. Wenn sich die Anleihen- und Aktienmärkte halten und nicht einbrechen, was zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlich ist, dürfte dies bald der Fall sein.