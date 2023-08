Palladium - Das sieht nicht gut aus!

Palladium Widerstände: 1.260+1.315+1.344

Palladium Unterstützungen: 1.210/193 +1.138

Die Nachfrage nach Palladium ist schon seit Monaten rückläufig. Vor gut einem Jahr wurde das Edelmetall noch zu Kursen jenseits von 2.200 USD gehandelt, während aktuell lediglich 1.215 USD zu bezahlen sind. In diesem mittelfristig bärischen Umfeld sind die Käufer zuletzt nicht über mehr als eine Seitwärtsbewegung zwischen ca. 1.193 USD und 1.315 USD hinausgekommen. Aktuell wird die Aktie direkt auf dem Support gehandelt.Trotz der Nähe zum zentralen Unterstützungsbereich um 1.200 USD ist das Kaufinteresse von Palladium erschreckend gering. Auf Schlusskursbasis haben wir die Range der letzten Wochen bereits bärisch durchbrochen. Fällt jetzt auch noch die Unterstützung bei 1.192 USD, könnte der Kurs weiter in Richtung 1.138 USD und tiefer nachgeben. Bei einer kurzfristigen Stabilisierung könnte man hingegen noch einmal eine Runde in der Range drehen und den zentralen Widerstand bei 1.315-1.345 USD anlaufen. Dieser müsste jedoch nachhaltig überwunden werden, um für eine Verbesserung im Chartbild zu sorgen.© Rene BerteitQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)