Jim Willie zum bevorstehenden BRICS-Treffen

Eine Woche vor dem BRICS-Treffen in Südafrika sprach Chris Marcus von Arcadia Economics mit Dr. Jim Willie über dessen Erwartungen in Bezug auf eine neue Währung oder einen Zahlungsmechanismus mit Goldbindung.Zunächst spricht der langjährige Marktexperte aber über die aktuelle Situation, in welcher Politik und Presse die Menschen täuschen und belügen. Es sei inzwischen ein nicht tragbares Ausmaß erreicht und die Zeiten seien beängstigend.In Bezug auf eine BRICS-Währung rechnte Willie trotz der Fortschritte der BRICS-Staaten auf dem Treffen nächste Woche mit einer gewissen Zurückhaltung in Bezug auf Details zu einer gemeinsamen Währung. Trotzdem übe alleine die Erwartung einer solchen Druck auf die auf die US-Treasury-Märkte und die Goldmärkte aus.Der Finanzexperte spricht zudem über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die US-Schuldenlast und die Auktionen von Staatsanleihen und erklärt, die Marktteilnehmer weiterhin aus dem Markt getrieben würden. Weitere Themen die eventuell nicht ganz zufällig entflammten Brände in Maui und das langsame "Aufwachen" der Bevölkerung.© Redaktion GoldSeiten.de