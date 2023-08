Gold Fields Ltd. nach Zahlen im Sturzflug

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields vermeldete gestern Zahlen - Details finden Sie hier . Wie sich anhand der Kursentwicklung ablesen lässt, herrschte pure Enttäuschung. Das sich mehr und mehr manifestierende Short-Setup der Analyse vom 3. August erfüllt sich folglich und sofern die Aktie jetzt nicht schleunigst wieder über 11,80 USD ansteigt, drohen weitere Verluste bis unter die Marke von 10,00 USD. Die nächste Unterstützung lässt sich nämlich erst bei 9,92 USD finden.Retten vor diesem Debakel kann jetzt nur noch die bereits erwähnte und schnelle Rückkehr über 11,80 USD. Gelingt dies, wäre durchaus ein Lichtblick in Richtung 13,15 USD denkbar. Dort müsste dann die mittelfristige Entscheidung der Anleger und Investoren getroffen werden. Eine Rückkehr über 13,15 USD hätte jedenfalls positive Konsequenzen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.