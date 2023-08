Gold Terra Resource: Aktuelle Informationen über Evakuierung des Yellowknife-Wildfeuers und das Campbell-Scherungsziel

Vancouver, 17. August 2023 - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTCQX: YGTFF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen") bestätigt, dass das Bohrprogramm in Yellowknife aufgrund des aktuellen Evakuierungsbefehls für den Waldbrand in Yellowknife bis auf weiteres ausgesetzt wurde. Als Vorsichtsmaßnahme hat das Unternehmen beschlossen, seine Bohraktivitäten ab Mittwoch, dem 16. August 2023, bis auf weiteres einzustellen. Alle Mitarbeiter von Gold Terra und des Auftragnehmers wurden unverzüglich aus Yellowknife abgezogen.Das Bohrloch GTCM23-055 erreichte eine Tiefe von 1900 Metern, und in der Folge stieß das Bohrunternehmen auf ein Problem, das von einem der Betreiber verursacht wurde. Das Problem wurde erst kürzlich, kurz vor der Evakuierungsanordnung, nach drei Versuchen behoben. Das Bohrloch zielt auf die abwärts gerichtete Erweiterung der bemerkenswerten Campbell-Scherzone ab und soll die Goldmineralisierung in der Tiefe unterhalb der Lagerstätte Con Mine (1938-2003) erproben, wo 5,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t gefördert wurden. Das Grundstück Con Mine Option (CMO) steht unter der Option von Tochtergesellschaften der Newmont Corp. und kann vom Unternehmen erworben werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden, die in der CMO-Grundstücksvereinbarung festgelegt sind, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. November 2021 berichtet.Chairman und CEO Gerald Panneton kommentierte: "Die Sicherheit steht für alle Mitarbeiter und die Einwohner von Yellowknife vorerst an erster Stelle, und wir wünschen den Einwohnern von Yellowknife eine sichere Evakuierung und hoffentlich viel Regen in der nahen Zukunft.""Obwohl der Schwerpunkt des Bohrlochs GTCM23-055 auf der goldhaltigen Campbell-Scherung liegt, freuen wir uns sehr über die Fortschritte und die Durchschneidung von Gold in der Con-Scherung, von der man annahm, dass sie in der Tiefe verschlossen ist. Dieser neue Schnittpunkt eröffnet ein weiteres Gebiet, das das Potenzial für zusätzliche Unzen hat, die wir unserem zukünftigen Inventar in einem Gebiet hinzufügen können, in dem bereits eine Infrastruktur vorhanden ist. Im Con-Scherbengebiet wurde von 1938 bis in die 1960er Jahre insgesamt 1 Mio. Unzen mit 20 g/t Au gefördert, basierend auf einem durchschnittlichen Bohrgehalt von 7 g/t Au.Bei Bohrung GTCM23-055 in 1900 m Tiefe hatte die Bohrmannschaft Probleme mit dem Betrieb, nachdem sich der Bohrer verklemmt hatte. Daraufhin musste der Auftragnehmer das Gestänge in drei Versuchen in unterschiedlichen Tiefen abtrennen, um es freizubekommen. Der letzte Versuch wurde am Freitag, dem 11. August, durchgeführt und war in einer Tiefe von 1770 Metern erfolgreich. Es wurde ein erfolgreicher Keil gesetzt, und die Bohrungen wurden an dem Keil vorbei bis in eine Tiefe von 1773 m fortgesetzt. Nach dem Evakuierungsbefehl befindet sich das Bohrgerät nun in Bereitschaft.Das Bohrloch GTCM23-055 ist in gutem Zustand, da in diesen Tiefen manchmal Blockierungen und Keile zur Korrektur von Azimut und Neigung erforderlich sind. Da die betrieblichen Probleme von der Bohrfirma verursacht wurden, hat diese die volle Verantwortung übernommen und das Bohrloch auf eigene Kosten auf eine Tiefe von 1900 Metern zurückgebracht. Wir danken dem Auftragnehmer für seine Professionalität und allen seinen Mitarbeitern, die mit diesem technischen Problem zu tun hatten.- Das Bohrloch GTCM23-055 hat eine Tiefe von 1900 Metern erreicht,- Das Bohrloch GTCM23-055 befindet sich derzeit in einer Tiefe von 1773 Metern,- Es wird erwartet, dass die Campbell-Scherzone auf etwa 2150 Metern durchschnitten wird,- Die Scherzone Con wurde auf einer Länge von 858 Metern durchschnitten; die Untersuchungsergebnisse für die Goldmineralisierung lauten wie folgt:o 1,06 g/t über 6,4 Meter aus 864,6 Meterno 1,67 g/t über 1,5 Meter aus 877,65 Meterno 1,5 g/t Au über 4,5 Meter aus 898,7 Metern§ einschließlich 4,03 g/t Au über 0,05 Meter auf 898,7 - 899,2 Metern und§ Einschließlich 3,76 g/t Au über 0,7 Meter auf 902,5 -903,2 MeternDie Con- und Campbell-Scherung sind im Querschnitt in Abbildung 1 unten dargestellt. Das anomale Gold, das in der Con-Scherung durchschnitten wurde, weist auf zwei wichtige Punkte hin:- die Zone ist offen, und- Goldmineralisierung vorhanden ist.Für den kommenden Winter sind weitere Bohrungen geplant, um das Con-Scherungspotenzial in der Tiefe zu bewerten.Die Con-Scher-Mineralisierung besteht aus Arsenopyrit, Pyrit, Pyrrhotit mit Spuren von Sphalerit, Chalkopyrit, Stibnit und Scheelit in Verbindung mit rauchigen Quarzgängen und mäßiger bis starker Serizit-Alteration. Sichtbares Gold wurde in der Fußwandzone auf 902,7 Metern durchschnitten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71709/18082023_DE_YGT.001.pngAbbildung 1 - Querschnitt mit Blick nach Norden, der das Bohrloch GTCM23-055 zeigt, das die Scherflächen Con und Campbell unterhalb des ehemaligen Untertagebaus der Mine Con anpeilt.HintergrundDie Scherflächen Con und Campbell sind die wichtigsten erzführenden Strukturen der Mine Con. Beide streichen in Richtung Nord-Nordwest und neigen sich um 50 bis 65 Grad nach Westen (siehe Abbildung 1).Die Erzkörper in der Con-Scherung bestehen aus röhrenförmigen Quarzzonen innerhalb von Serizit-Chlorit-Karbonat-Schiefer. Die Erzzonen fallen steil nach Süden ab. Die Mächtigkeit der Erzkörper variiert zwischen 1 und 12 Metern und erstreckt sich 15 bis 100 Meter entlang des Streichens und bis zu 600 Meter (1968 Fuß) neigungsabwärts, entsprechend der Ausrichtung der Scherungszone.Der Schwerpunkt des Bohrprogramms 2023 liegt auf der Erweiterung der ersten Mineralressourcenschätzung ("MRE") vom September 2022 (siehe Pressemitteilung vom 7. September 2022), die 109.000 angezeigte Unzen Gold und 432.000 abgeleitete Unzen Gold zwischen der Oberfläche und bis zu einer Tiefe von 400 Metern unter der Oberfläche entlang eines 2 Kilometer langen Korridors des Campbell-Shears umfasst. Siehe den technischen Bericht vom 21. Oktober 2022 mit dem Titel "Initial Mineral Resource Estimate for the CMO Property, Yellowknife City Gold Project, Yellowknife, Northwest Territories, Canada" (Erste Mineralressourcenschätzung für das Grundstück CMO, Yellowknife City Gold Project, Yellowknife, Northwest Territories, Kanada), der von der qualifizierten Person Allan Armitage, Ph. D., P. Geo., SGS Geological Services, erstellt wurde und auf der Website des Unternehmens unter https://www.goldterracorp.com und auf SEDAR unter www.sedar.com zu finden ist.Joe Campbell, P. Geo., Senior Technical Advisor von Gold Terra, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.Das Yellowknife-Projekt (YP) umfasst 918 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YP nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe lebenswichtiger Infrastrukturen, einschließlich ganzjährig befahrbarer Straßen, Flugverbindungen, Dienstleistungsunternehmen, Wasserkraft und qualifizierter Handwerker. Gold Terra konzentriert seine Bohrungen derzeit auf die produktive Campbell-Scherung, in der 14 Mio. Unzen Gold gefördert wurden, und seit kurzem auch auf die Claims des Grundstücks Con Mine Option (CMO) unmittelbar südlich der ehemals produzierenden Mine Con, die zwischen den Scherungsstrukturen Con, Rycon und Campbell 6,1 Mio. Unzen produzierte (1938-2003).Die Grundstücke YP und CMO liegen im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel und erstrecken sich über eine Streichenlänge von fast 70 Kilometern entlang des mineralisierten Scherensystems, das die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierungen und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens untermauert, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.Besuchen Sie unsere Website unter www.goldterracorp.com.Gerald Panneton, Vorsitzender & CEOgpanneton@goldterracorp.comMara Strazdins, Leiterin der Abteilung Investor RelationsTelefon: 1-778-897-1590 | 604-689-1749 ext 102strazdins@goldterracorp.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Informationen zu den Schätzungen der Mineralressourcen: Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Daher werden Investoren davor gewarnt, anzunehmen, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource jemals wirtschaftlich abgebaut werden könnten. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der "gemessenen Mineralressourcen", "angezeigten Mineralressourcen" oder "abgeleiteten Mineralressourcen" jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. Die hierin enthaltenen Mineralressourcenschätzungen können rechtlichen, politischen, umweltbezogenen oder anderen Risiken unterliegen, die die potenzielle Erschließung dieser Mineralressourcen erheblich beeinträchtigen könnten. Weitere Informationen zu den wichtigsten Annahmen, Parametern, Methoden und Bestimmungsrisiken im Zusammenhang mit dem Vorstehenden finden Sie im technischen Bericht, sobald dieser veröffentlicht wurde.Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten: Das Unternehmen bereitet seine Offenlegungen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze vor, die sich von den Anforderungen der US-Wertpapiergesetze unterscheiden. Begriffe, die sich in dieser Pressemitteilung auf Mineralressourcen beziehen, werden gemäß NI 43-101 nach den Richtlinien der CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves definiert, die vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Council am 19. Mai 2014 in der jeweils gültigen Fassung verabschiedet wurden ("CIM Standards"). Die U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") hat mit Wirkung vom 25. Februar 2019 Änderungen (die "SEC-Modernisierungsregeln") zu ihren Offenlegungsregeln verabschiedet, um die Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke für Emittenten zu modernisieren, deren Wertpapiere bei der SEC gemäß dem U.S. Securities Exchange Act von 1934 registriert sind. Infolge der Verabschiedung der SEC-Modernisierungsregeln wird die SEC nun Schätzungen von "gemessenen Mineralressourcen", "angezeigten Mineralressourcen" und "abgeleiteten Mineralressourcen" anerkennen, die im Wesentlichen ähnlich wie die entsprechenden CIM-Standards definiert sind. Darüber hinaus hat die SEC ihre Definitionen von "Proven Mineral Reserves" und "Probable Mineral Reserves" so geändert, dass sie im Wesentlichen mit den entsprechenden CIM Standards übereinstimmen.US-Investoren werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Begriffe zwar den entsprechenden Definitionen gemäß den CIM-Standards "im Wesentlichen ähnlich" sind, es jedoch Unterschiede zwischen den Definitionen gemäß den SEC Modernization Rules und den CIM-Standards gibt. Dementsprechend gibt es keine Garantie dafür, dass die Mineralressourcen, die das Unternehmen gemäß NI 43-101 als gemessene Mineralressourcen", angezeigte Mineralressourcen" und abgeleitete Mineralressourcen" ausweist, auch so aussehen würden, wenn das Unternehmen die Mineralressourcenschätzungen gemäß den Standards der SEC Modernization Rules erstellt hätte. In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen können Schätzungen von "abgeleiteten Mineralressourcen" nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder andere wirtschaftliche Studien dienen, es sei denn, dies ist unter bestimmten Umständen gemäß NI 43-101 zulässig.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar ("zukunftsgerichtete Informationen"). Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" identifiziert werden, oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negativen Konnotationen davon.Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der aktuellen Bohrungen auf der Campbell-Scherbe, die der aktuellen Mineralressource YCG des Unternehmens möglicherweise weitere Unzen hinzufügen werden, sowie bezüglich des Ziels des Unternehmens, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in der jüngsten MD&A und im Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com verfügbar ist, erörtert werden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diese Warnhinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften erforderlich.