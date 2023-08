Powells magisches Inflationsziel

Die Fed hat zwei Mandate - maximale Beschäftigung und Preisstabilität. Wenn wir die Preisstabilität betrachten, hat die Fed kläglich versagt. Die Fed beschäftigt 3.000 Mitarbeiter in Washington DC, von denen 300 einen Doktortitel haben. Ihre Aufgabe ist es, "unserer Nation ein sichereres, flexibleres und stabileres Währungs- und Finanzsystem zu bieten", wobei das übergeordnete Mandat die Preisstabilität ist.In diesem Artikel werde ich nicht nur das völlige Versagen der Fed bei der Inflationskontrolle erörtern, sondern mich auch in die Klimadebatte einmischen, bevor ich auf die wahrscheinlich katastrophalen Auswirkungen von Schulden, Defiziten und Inflation auf die Anlagemärkte eingehe.Letzte Woche erläuterte der Fed-Vorsitzende im Senat die Methode, die die 300 Fed-Doktoren und viele der 3.000 Fed-Mitarbeiter für das Inflationsziel anwenden. Senator Cortez fragte Powell:Cortez: "Warum 2% Inflation?"Powell: "Die 2% sind ein weltweit vereinbartes Ziel aller großen Zentralbanken."EvG-Frage: Für dieses Lemming-System werden also 300 Doktoren benötigt?Cortez: "Wie hilft es den Menschen?"EvG: Die verdrehte Fed-Speak-Antwort, die Powell äußert, fasst die gesamte Weisheit der Fed zusammen.Powell: "Ich werde Ihnen sagen, wie es funktioniert, ich denke, es ist offensichtlich nicht offensichtlich, wie das ist."EvG: Hmmmm... Powell hat offensichtlich keine Ahnung - "Offensichtlich nicht offensichtlich!"Powell fährt fort: "Wenn die Menschen glauben, dass die Inflation auf 2% zurückgehen wird, wird sie dort verankert. Es ist erwiesen, dass die Inflationserwartungen der Menschen einen Einfluss auf die Inflation haben. Wenn wir erwarten, dass die Inflation auf 5% steigt, dann wird sie das auch tun, weil Unternehmen und Haushalte das erwarten."Das sind also die inneren Geheimnisse der Inflationspolitik und des Inflationsziels der Fed.Erstens: Das 2%-Ziel ist nur ein Lemming-System. Jede andere Zentralbank macht es, also müssen wir, die Fed, dem System der Mittelmäßigkeit folgen.Zweitens geht es nur darum, die Menschen glauben zu machen, dass die Inflation auf 2% steigt, und das wird sie auch. Was aber, wenn die Menschen glauben, dass die Inflation auf 20% steigen wird? Hier kommt Powell, der Magier, ins Spiel, um Unternehmen und Haushalte zu hypnotisieren, damit sie an eine Inflation von 2% glauben:Ich stimme der Frage von Senator Cortez zu: Warum 2%? An den 2% ist überhaupt nichts Erstrebenswertes. Bei 2% Inflation verdoppeln sich die Preise alle 36 Jahre. Das Ziel sollte eigentlich sein, keine Inflation zu haben. Das Problem mit einem willkürlichen Lemming-System, das auf 2% abzielt, ist, dass es nicht funktioniert. Weder die Fed noch irgendeine andere Zentralbank hat es geschafft, die Inflationsrate auf diesem Niveau zu halten, es sei denn, sie ist zufällig auf dem Weg zu einer höheren oder niedrigeren Inflation.Zwischen 2015 und 2021 lag die Inflation in den meisten Industrieländern zwischen 0% und 3%.