Defla XXL  Aua, Anleihenagonie

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Dass der USD "den Bach herunterginge", wie viele behaupten, davon ist bisher absolut nichts zu merken:EUR USD:Der USD steigt. Allerdings geht etwas anders "den Bach herunter", nämlich die Kurse der US- Staatsanleihen (gegen den stärkeren USD)2 Jahre10 Jahreund damit schnellen die USD-Kapitalmarktzinsen noch weiter nach oben.US-Hypothekarzinsen haben mittlerweile 7% überschritten, jährlich versteht sich. Fitch setzt seine Downgradeorgie fort, jetzt auch gegenüber prominienten Banken.China "empfiehlt" großen, eigenen Investmentfonds nunmehr, den Verkauf von Aktien zu unterlassen, so beißend ist die Deflationslage dort. Evergrande, das riesige Immobiliensorgenkind in China ist mittlerweile sogar offiziell pleite.Und damit kommt der Tag der Wahrheit bei Währungen, der Tag, über den keiner schreibt, weil keiner das ökonomische Phänomen, dass zum Bedeutungsaufstieg von Währungen führt, exakt beschreibt:Die Vereinigten Arabischen Emirate verkauften nun Öl an Indien und akzeptierten Rupien zur Zahlung, ist es das, was die Bedeutung des USD schmälern kann? NEIN!!! Falsche Baustelle! Es ist nicht die Wahl der Transaktionswährung, die zählt, sondern die Kreditwährung und die Börsenpreisfestsetzungswährung.Einen Ölpreis quotiert und vertraglich ausgemacht in USD mußte man nie in USD zahlen (man konnte), man hätte ihn schon immer in Rupien oder polnischen Zloty ... zum Tageskurs zahlen können. Man brauchte schon seit Jahren keine USD zu halten, um Öl zu kaufen. Eine wirkliche erste Chance zur "Bedeutungsreduktion des USD" gibt es genau jetzt und zwar: Die PBoC senkte ihr ein Jahres Repo auf sehr interessante 2,5% bis 2,6% Jahreszins in YUAN.Wenn sie das zu diesen Konditionen jetzt auch jedem Ausländer borgt, DANN beginnt der YUAN massiv an Bedeutung zu gewinnen. 2,6% ist deutlich billiger als der Zinssatz in USD oder EUR. Eine weltweite Zunahme der Verschuldung in YUAN wäre der lange angekündigte Bedeutungsgewinn, das Tor ist offen, der Tormann (die FED) auf selbstgewähltem Urlaub und der Elfmeter leicht zu schießen, FALLS CHINA WILL.Wir werden es sehr bald sehen.Auf den Märkten inzwischen wenig überraschend durchbrechende Deflation mit den üblichen, leicht hedgebaren Folgen:Gold:Aktien:BitCoin© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.