Kitco-Umfrage: Gemischte Stimmung hebt schwierige Umgebung für Gold hervor

Steigende Anleiherenditen in Kombination mit einer Federal Reserve, die an ihrer aggressiven Zinserhöhungsstrategie festhält, erschaffen ein schwieriges Umfeld für den Goldpreis. Die gemischte Stimmung am Markt deutet nicht darauf an, dass es alsbald höhere Goldpreise geben wird. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren zehn (63%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche fallen wird. Zwei (13%) waren bullisch eingestellt, während vier (25%) eher Seitwärtsentwicklungen erwarten.Außerdem gaben 941 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 415 (44%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 386 (41%) erwarten einen Preisrückgang, während 140 (15%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de