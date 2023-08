Goldpreis heute leicht gestiegen

Der Goldpreis stieg am heutigen Montag leicht an und stabilisierte sich nach den starken Verlusten der letzten vier Wochen, dies berichtet Investing.com . In dieser Woche liege das Hauptaugenmerk auf dem Jackson-Hole-Symposium am Donnerstag und Freitag, bei dem der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell weitere Signale zur Entwicklung der US-Zinssätze geben soll.Der Goldpreis konnte seine jüngsten Verluste etwas reduzieren, nachdem er unter die Schlüsselmarke von 1.900 $ je Unze gefallen war, da er eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen verzeichnete, während das sich verlangsamende Wachstum in China ebenfalls auf die Stimmung drückte. Die People's Bank of China blieb mit ihren Änderungen des Leitzinses für Kredite (LPR) am Montag weitgehend hinter den Markterwartungen zurück.Der Spot-Goldpreis und die Gold-Futures mit Fälligkeit im Dezember handeln aber weiterhin in der Nähe eines Fünfmonatstiefs.© Redaktion GoldSeiten.de