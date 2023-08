Stürme & Muster

Alles im menschlichen Leben hat einen Rhythmus. Er ist buchstäblich in unseren Körper eingebaut: Ihr Herz schlägt nach einem sich wiederholenden Muster, das Sie am Leben erhält. Ihr Atem ist ein weiteres Muster. Wiederholungen sind für uns alle natürlich, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaften, die wir gemeinsam schaffen. Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Rhythmen und Traditionen.Aber es gibt auch größere, weniger formale Muster. In meinen letzten drei Artikeln (siehe "Zeit für eine Wende Teil 1, Teil 2, Teil 3") habe ich das neue Buch von Neil Howe über die Vierte Wende besprochen. Heute werden wir uns eine andere Reihe von Mustern ansehen, die mein Freund George Friedman im geopolitischen Bereich beobachtet hat. Georges Ansicht darüber, wie Muster Länder formen, ist anders, aber nicht unvereinbar mit Neils Generationszyklen.Das Bemerkenswerte daran ist meiner Meinung nach, dass beide auf eine schwere Krise in diesem Jahrzehnt oder in den frühen 2030er Jahren hindeuten. Später in dieser Serie werden wir uns die Arbeit von Peter Turchin ansehen, der zu den gleichen Schlussfolgerungen kommt, allerdings aus einer völlig anderen Perspektive. Wenn all diese nachdenklichen Menschen unabhängig voneinander die gleiche Art von Warnsignal aus verschiedenen Disziplinen aussenden, sollten wir meiner Meinung nach sehr aufmerksam sein. Und unsere eigene individuelle, familiäre, betriebliche und sogar nationale Reaktion planen.Die Ideen von George Friedman, die ich im Folgenden beschreiben werde, stammen aus seinem Buch "The Storm Before the Calm", das unglücklicherweise im Februar 2020 veröffentlicht wurde, gerade als COVID die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Ich hoffe, dass ich seine Ideen wieder ins Rampenlicht rücken kann, weil sie heute noch wichtiger und relevanter sind.Als ich diese Woche mit George sprach, sagte er, dass er auch nach mehr als drei Jahren im Nachhinein nichts ändern würde, obwohl er ein etwas langes Nachwort geschrieben hat. "The Storm Before the Calm" geht viel mehr ins Detail, als ich es hier tun kann. Ich empfehle Ihnen dringend, es zu lesen - und zwar bald. Die Ereignisse überschlagen sich, und das Tempo wird sich mit dem Näherrücken der Krise noch erhöhen.Beginnen wir mit einer Unterscheidung, die George für äußerst wichtig hält: Die Vereinigten Staaten sind nicht wie andere Länder. Ihre einzigartig mächtige Rolle in der Welt hängt direkt mit ihren einzigartigen Ursprüngen zusammen. Andere Großmächte können ihre "Nationalität" viel weiter zurückverfolgen. Frankreich zum Beispiel hatte bereits eine eigene Kultur, Sprache, Religion und nationale Identität, Jahrhunderte bevor die Europäer begannen, sich in der Neuen Welt niederzulassen.Die europäischen Entdecker fanden hier einen riesigen Kontinent vor, der von indigenen Völkern bevölkert war, die schließlich überwältigt wurden, entweder durch Gewalt oder durch fremde Krankheiten, gegen die sie nicht immun waren. Es war nicht das schönste Bild. Die verschiedenen europäischen Gruppen, die Sklaven aus Afrika, einige Asiaten und die verbliebenen amerikanischen Ureinwohner vermischten sich in relativ kurzer Zeit zu etwas völlig Neuem. Zweihundert Jahre sind nicht viel Zeit, wenn es um den Aufbau einer großen Nation geht.Das ist wichtig, weil es Vergleiche unmöglich macht. Keine große Nation, gemessen an der Bevölkerungszahl, hat sich jemals so entwickelt wie die USA oder mit der Art von Geographie, die die USA haben. Die USA sind in geopolitischer Hinsicht wirklich einzigartig, was auch ihren Weg durch die Geschichte einzigartig macht.Bei der Untersuchung der US-Geschichte seit der Unabhängigkeit stellte George zwei sich wiederholende Muster fest: einen 80-jährigen institutionellen Zyklus und einen 50-jährigen sozioökonomischen Zyklus. Jeder Zyklus erreichte seinen Höhepunkt mit einer entscheidenden Krise, und wir nähern uns einem Punkt, an dem beide Wellen etwa zur gleichen Zeit ihren Höhepunkt erreichen werden. Aus diesem Grund sieht George eine schwierige Zeit auf uns zukommen. Zum ersten Mal werden wir eine institutionelle Krise und eine sozioökonomische Krise gleichzeitig erleben.Dies ist übrigens ein wesentlicher Unterschied in der demografischen Theorie von Neil Howe, die sich aus dem menschlichen Lebenszyklus ergibt. Die "Wenden" finden überall statt, wenn auch nicht in jedem Land nach demselben Zeitplan. Die institutionellen und sozioökonomischen Zyklen, die George beschreibt, sind US-spezifisch. Sie sind jedoch von globaler Bedeutung, weil die USA so groß und einflussreich sind.In dem Buch beschreibt George, wie sich die Geschichte der USA durch diese Zyklen entwickelt hat. Als Geschichtsinteressierter fand ich diesen Teil faszinierend. Als Investor und Bürger möchte ich jedoch wissen, was sie für die nahe Zukunft bedeuten. Dazu ist es hilfreich, die aktuellen Zyklushöhepunkte mit ihren früheren Phasen zu vergleichen. Beginnen wir mit dem 50-jährigen sozioökonomischen Zyklus. George sieht den letzten Höhepunkt im Jahr 1980, was bedeutet, dass die 1970er Jahre der kritische Zeitraum waren. Was geschah damals?Auf sozialer Ebene verweist George auf das, was wir heute (etwas sonderbar) die "sexuelle Revolution" nennen. Veränderungen in der Einstellung zu Sexualität, Ehe, Scheidung ohne Schuldfrage, Abtreibung, Geburtenkontrolle, Frauenrechte - all dies führte zu einem gewaltigen sozialen Wandel. Wirtschaftlich hatte das Land mit der Inflation zu kämpfen, aber auch mit der Instabilität eines nationalen Schatzes, der Automobilindustrie. Erinnern Sie sich noch an die Chrysler-Rettungsaktion? Das war 1979 und trug dazu bei, dass Reagan 1980 gewann und ein neuer Zyklus begann.