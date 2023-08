Schmerz der Goldunternehmen könnte Gewinn für Bullioninvestoren sein

Trotz der anhaltenden Sommerflaute auf den Edelmetallmärkten liegt der Goldpreis in diesem Jahr immer noch um fast 5% im Plus. Das ist zwar an sich kein Grund zum Stolz, aber ein bescheidener Zuwachs ist unendlich besser als ein Verlust - und genau das nehmen die Inhaber von Goldbergbauaktien in Kauf. Das Flaggschiff, der VanEck Gold Miners ETF (GDX), der einen Korb von Majors wie Newmont, Barrick und Agnico Eagle enthält, hat im bisherigen Jahresverlauf 4% verloren. Damit setzt sich der langfristige Trend der Underperformance fort. Seit seiner Auflegung im Jahr 2006 hat der GDX eine miserable Gesamtrendite von -16% erzielt. Im gleichen Zeitraum hat der Spot-Goldpreis um sagenhafte 200% zugelegt!Das ist nicht einmal annähernd der Fall. Der Unterschied in der Wertentwicklung spiegelt die Tatsache wider, dass es sich um völlig unterschiedliche Anlageklassen handelt. Obwohl sowohl Goldaktien als auch Goldbullion Anleger anziehen, die auf den Kassapreis setzen, kann nur das Metall selbst in einem Bullenmarkt für Gold zulegen. Bergbauaktien sind in der Lage, unter den richtigen Bedingungen überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Doch zum Leidwesen der Anleger scheinen sich die Probleme des Bergbausektors Jahr für Jahr fortzusetzen. Das Hauptproblem der großen Goldbergbauunternehmen sind die steigenden Produktionskosten und die sinkenden Produktionsmengen. Adam Hamilton, Analyst für Bergbauaktien, schreibt:"Höhere Fördermengen steigern den operativen Cashflow, der dazu beiträgt, Minenerweiterungen, Neubauten und Käufe zu finanzieren, und so den Wachstumskreislauf ankurbelt. Die Förderung von mehr Gold steigert auch die Rentabilität, da die Stückkosten gesenkt werden, indem die hohen fixen Betriebskosten auf mehr Unzen verteilt werden. Die meisten der größten Goldbergbauunternehmen im GDX leiden jedoch weiterhin unter einer schrumpfenden Produktion. Dazu gehören die mächtigen Newmont, Barrick Gold, Newcrest Mining, Gold Fields, Anglogold Ashanti, Kinross Gold und Endeavour Mining. Diese sieben großen Goldbergbauunternehmen, die zusammen fast 3/8 der Gesamtgewichtung des GDX ausmachen, produzierten im letzten Quartal 4.866.000 Unzen. Das ist ein bedrohlicher Rückgang von 8,9% gegenüber dem Vorjahr, ein gravierender Einbruch für die meisten der größten Goldbergbauunternehmen der Welt!"Hamilton stellt fest, dass die Gesamtbetriebskosten der größten Goldunternehmen jährlich um 7,7% steigen. Die Bergbauindustrie ist bei den derzeitigen Spotpreisen für Metalle finanziell nicht tragfähig. Nur höhere Marktpreise für die geförderten Metalle können das Ruder herumreißen und Anreize für die Erkundung und Erschließung neuer Minen schaffen. Es stimmt, dass es einigen kleineren Betreibern in diesem Umfeld besser geht als den großen Konzernen. Und wie üblich schneiden Royalty- und Streaming-Unternehmen besser ab - dank ihrer überlegenen Geschäftsmodelle, die die meisten Kosteninflationen und operativen Risiken vermeiden, weil sie ihre Einnahmen direkt von der Spitze nehmen.Richtig ist auch, dass die weltweite Goldproduktion aus allen Quellen bisher nicht jährlich zurückgegangen ist. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Metallen drohen jedoch Angebotsdefizite bei Gold, Silber, Platin und Palladium. Je mehr die Bergbauindustrie leidet, desto größer werden diese Defizite wahrscheinlich sein. Die gleichen Kräfte, die die Bergbauunternehmen in den Ruin zu treiben drohen, zeichnen ein äußerst optimistisches langfristiges Bild für die physischen Edelmetallmärkte. Es geht nur um Angebot und Nachfrage. Wenn die Gold- und Silberbullenmärkte wieder ernsthaft einsetzt, werden die Aktien gut positionierter Bergbauunternehmen zweifellos ebenfalls steigen. Einige könnten sogar explosionsartig ansteigen. Die Geschichte zeigt jedoch, dass Aufschwünge im Bergbausektor meist nur von kurzer Dauer sind.Letztendlich ist eine Bergbauaktie ein Finanzwert. Ihre Wertentwicklung hängt stark von Faktoren wie dem Geschick des Managements, dem regulatorischen Umfeld, der Stimmung an der Wall Street und den Kosten für Kapital, Arbeit und Energie ab. Das eigentliche geförderte und raffinierte Produkt, der physische Bullion, birgt keines dieser Geschäftsrisiken. Eine Unze Gold ist selbst Geld. Als solches kann man davon ausgehen, dass es seine Kaufkraft über lange Zeiträume hinweg zuverlässiger behält als jeder andere finanzielle Vermögenswert.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 21. August 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.