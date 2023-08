Hugh Hendry hält 5% Gold und 20% Bitcoin

Im zweiten Teil des Kitco-Interviews mit Michelle Makori sprach Hugh Hendry kürzlich über Investmentmöglichkeiten im aktuellen Marktumfeld.Laut dem Gründer von Eclectica Macro ist es in diesem unsicheren makroökonomischen Umfeld wichtig, in Sachwerten investiert zu sein. Hendrys erste Wahl unter den Sachwerten ist Gold: "Ich würde 5% meines Portfolios [in Gold] halten", erklärt er. "Warum Gold? Weil Gold in den letzten 12 Jahren immer wieder die Marke von 2.000 Dollar erreicht hat. Es fühlt sich an, als gäbe es eine Preisbarriere, und viele Menschen wollen Gold besitzen, aber es gibt nicht genügend wirtschaftliche Impulse oder Daten, die einen beständig höheren Goldpreis unterstützen."Er erwarte, dass sich der Goldpreis in den kommenden Monaten und Jahren über diesen Widerstand von 2.000 $ je Unze bewegen wird, und dann werde er seine 5%-Position ausbauen: "Wenn es 2.000 $ erreicht, schwächelt es und fällt wieder. Aber eines Tages wird er vielleicht 2.100 $, 2.200 $ oder 2.300 $ erreichen. Wenn es die Barriere nach oben durchbricht, werde ich es kaufen."Trotz Hendrys positiver Aussichten für Gold ist er in Bezug auf Bitcoin noch optimistischer und hält eine 20%-Allokation: "Ich habe 20% meines Portfolios in Bitcoin. Nicht Krypto, Bitcoin", verrät er. Das Konzept habe sich inzwischen bewährt.Der Finanzexperte glaubt, dass Bitcoin sich preislich verdreifachen könnte, bei Gold hält er dies eher für unwahrscheinlich."Kann sich der Goldpreis verdreifachen? Nehmen wir an, Gold steht bei 2.000 $. Kann Gold bei 6.000 $ gehandelt werden? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei 6.000 Dollar hätte Gold eine Marktkapitalisierung von 30 bis 50 Billionen Dollar. Gold wäre also mehr wert als alle Aktien der Vereinigten Staaten. Und das ist für mich wirklich schwer vorstellbar", erklärt er. "Wenn sich Bitcoin hingegen verdreifachen würde, wäre es so groß wie eine große US-Aktie – es wäre so groß wie Meta. Das kann passieren."© Redaktion GoldSeiten.de