Silber startet mit Schwung in die neue Woche

Quelle Chart: stock3

Der kleine Bruder des Goldes startete gestern dynamisch in die neue Woche. Dies nachdem bereits in der Vorwoche die untere Trendkanallinie des seit Ende 2022 etablierten Aufwärtstrendkanals erfolgreich bestätigt/getestet wurde. Der Weg für weitere Zugewinne erscheint vorerst frei und daher wollen wir, neben dem direkt nachfolgenden Wochenchart, auf den Tageschart mit genaueren Feinheiten und Trigger-Level blicken.Durch die Bestätigung der Trendkanallinie und dem gestrigen Pump über die Marke von 23,10 USD, eröffnete sich der Silberpreis weiteres Erholungspotenzial. Solange der Preis nunmehr idealerweise über 23,10 USD bzw. im Ausdehnungs-Pullback-Falle bis 22,79 USD verweilt, deuten sich kurzfristige Zugewinne in Richtung der bekannten Widerstandszone von 24,11 bis 24,42 USD an.Knapp darüber lässt sich, vom Jahreshoch im Mai bei 26,12 USD, eine kurzfristige Abwärtstrendlinie definieren, welche zusätzliches Anziehungspotenzial offenbaren sollte. Somit erscheint kurzfristig weiteres Erholungspotenzial gegeben, um schließlich im Bereich von 24,42 USD die nächste Schlüsselmarke zu attackieren. Dort angelangt gilt es die Kreuzwiderstandszone nachhaltig zu überwinden.Nach temporärer Konsolidierung an dieser könnte es schließlich, mitsamt einem Anstieg über 24,42 USD, zu einem weiteren Auftrieb bis hin zum Widerstandslevel bei 25,50 USD kommen. Doch Schritt für Schritt. Zunächst muss Silber erst einmal den dynamischen Wochenauftakt bestätigen und entsprechende Zugewinne fortschreiben.Sollten es nämlich demgegenüber zu einem Rückgang unter 22,79 USD kommen, wäre die Gefahr neuer Sommertiefs gegeben. Der Bruch der unteren Trendkanallinie könnte dann, im Kontext des Abtauchens unter 22,20 USD, zu einer Korrekturbeschleunigung führen. Rasch dürften die Bären den Silberpreis bis zur Marke von 21,70 USD drücken. Dort dürfte jedoch noch nicht Schluss mit der Preisschwäche sein, sodass man durchaus von weiter fallenden Notierungen bis 20,60 USD und ggf. tiefer ausgehend darf.Mit der in der Vorwoche erfolgten Bestätigung der Aufwärtstrendlinie des Trendkanals sowie dem gestrigen Anstieg, erscheint Silber bereit für weitere Zugewinne. Kurzfristig lockt dabei die Widerstandszone von 24,11 bis 24,42 USD, bevor es darüber zur entscheidenden Attacke auf das Level von 25,50 USD kommen könnte.So wenig wahrscheinlich ein neuerliches Abtauchen gegenwärtig erscheint, so sollte man sich dennoch bei einer aufkommenden Schwäche bereithalten. Notierungen unter 22,79 USD könnten nämlich doch noch den Bruch der Trendlinie einläuten, sodass im weiteren Verlauf mit einer Korrekturausdehnung bis 22,20 bzw. 21,70 USD zu kalkulieren wäre.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.