Ehemaliger Leiter der Edelmetallabteilung von JPMorgan wegen Manipulation zu Haftstrafe verurteilt

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ein wahres Heer von Trollen erwachte, wenn wir nur erwähnten, dass die Edelmetallmärkte (wie alle anderen Märkte auch) manipuliert werden, sei es von Geschäfts- oder Zentralbanken oder von irgendwelchen Mitläufern.Heute können wir diese Debatte für immer ad acta legen, nachdem der US-Bezirksrichter Edmond Chang den ehemaligen Leiter der Edelmetallabteilung von JPMorgan und seinen Top-Händler wegen Spoofing, Betrug und Marktmanipulation zu Haftstrafen verurteilt hat.Michael Nowak, über den wir erstmals 2019 und zuletzt im vergangenen Jahr berichtet haben und der einst nicht nur Vorstandsmitglied der LBMA war, sondern auch den Gold- und Silberhandel bei JPMorgan leitete, sowie sein Top-Händler Gregg Smith wurden am Dienstag in Chicago verurteilt, wobei Nowak eine Strafe von einem Jahr und einem Tag erhielt, während Smith zu zwei Jahren verurteilt wurde – die bisher härteste Strafe im Rahmen des jüngsten staatlichen Vorgehens gegen fragwürdige Handelspraktiken.Wie wir seinerzeit berichteten, wurden beide Männer letztes Jahr in einem Prozess verurteilt. Smith, 59, wurde als "der produktivste Spoofer, den die Regierung bisher strafrechtlich verfolgt hat" beschrieben, während Nowak, 49, als "der Boss" hinter dem System bezeichnet wurde.Bei der Verhängung des Strafmaßes sagte der Richter, dass Smith und Nowak eindeutig wussten, dass ihr Handeln falsch war.Chang ordnete an, dass Nowak seine Strafe am 23. Oktober und Smith am 15. Januar antreten muss. Die Anwälte beider Männer kündigten an, dass sie gegen ihre Verurteilung Berufung einlegen wollen.© Tyler DurdenZeroHedgeDer Artikel wurde am 23. August 2023 auf zerohedge.com veröffentlicht und in Auszügen exklusiv für GoldSeiten übersetzt.