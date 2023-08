Rohstoffexperte Ole Hansen im Interview

Im Interview mit 121 Mining Investment TV sprach Ole Hansen kürzlich über seine aktuelle Einschätzung zum Rohstoffmarkt.Im Hinblick auf den Goldmacht erklärt der Head of Commodity Strategy der Saxo Bank, dass Gold in diesem Jahr weiterhin 5% im Plus liege, sich aber zuletzt in einer Handelsspanne bewegte, die es kaum durchbrechen konnte. Dies habe am Markt zu Zweifeln geführt, dass das gelbe Metall nach oben ausbrechen könne. Hansen schätzt die Entwicklung jedoch anders ein.Bedeutenden Einfluss dürfte auf die Preisentwicklung besonders die US-Wirtschaft nehmen. Günstig habe sich die Schwäche des US-Dollars ausgewirkt sowie die Bankenkrise im diesjährigen März.Der Anstieg der Anleiherenditen, der schrittweise Rückgang der Inflation und der Hype um künstliche Intelligenz (Stärkung einiger Sektoren des Aktienmarktes) hätten die Attraktivität des Edelmetalls jedoch geschmälert.Marktbeobachter achten laut Hansen nun verstärkt auf Anzeichen, dass die US-Wirtschaft zurückgeht. Zudem werde seiner Meinung nach die Inflation trotz Zinssteigerungen nicht auf das Fed-Ziel sinken. Wenn dies dem Markt bewusst werde, dürften die Realrenditen sinken, diese stellen dem Rohstoffexperten zufolge aktuell ein großes Problem für die Zentralbanken dar – aufgrund der hohen Verschuldung.Hansen glaubt, dass eine Zinssenkung durch die Federal Reserve noch in diesem Jahr erfolgen könnte. Da ein solcher Schritt vom Markt nicht erwartet werde, könnte dies den Goldpreis steigen lassen.Gold sei in ETF und anderen Finanzprodukten aktuell unterrepräsentiert und dürfte zunächst in der Spanne zwischen 1.900 und 2.000 USD verbleiben, bis es neuen Auftrieb erhalte.© Redaktion GoldSeiten.de