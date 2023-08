Brent-OIL vor weiteren Verlusten

Quelle Chart: stock3

Nachdem wir bereits das WTI-OIL in diesem Monat betrachteten, wird es nunmehr Zeit für das Öl der Nordseeorte Brent. Dieses Stand zuletzt am 27. Juli im Fokus und erfüllte den damalig präferierten Anstieg bis 86,93 USD mit Bravour. Auch wenn die Marke von 88,72 USD verfehlt wurde.Mitsamt des neuen Wochentiefs und der Unterschreitung der Marke von 83,03 USD, deuten sich weitere Verluste an. Ob die Rohöllagerbestände aus den USA heute Nachmittag um 16:30 Uhr noch etwas verändern werden, muss sich zeigen. Aus aktuell Sicht heraus sollte daher gestaffelte Rücksetzer bis 81,27 bzw. 79.38 USD nicht überraschen. Im Ausdehnungsfall müsste man sogar mit einem Test der Unterstützung bei 76,86 USD rechnen.Sofern Brent hingegen wieder über 83,03 USD ansteigt und per Tagesschluss schließt, könnte sich die aktuell laufende Schwäche auch rasch wieder umkehren. Bei einer Stabilisierung um 83,03 USD wäre hier eine zeitnahe Performance in Richtung von 86,93 USD nicht verwunderlich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.