Harmony Gold liefert +14% & höheres Tief

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. sendet durchaus Lichtblicke, nachdem die vergangenen Monate eher zäh beziehungsweise vielmehr mau verliefen. Der bullisch ausgerichtete Marktteilnehmer hatte sicher keine Freude. Umso erfreulicher, dass aufgrund der Stabilisierung bei 3,47 USD mitsamt der gestrigen Explosivität von rund +14 %, sich die charttechnische Lage klar verbessert hat. Worauf es jetzt ankommt, wollen wir einmal mehr im nachfolgenden Fazit bewerten.Die Bullen melden sich dynamisch zurück. Ausgehend von der Unterstützung bei 3,47 USD und dem gestrigen Up-Gap, kann es heute zwar zu einer Konsolidierung kommen. Jedoch der markante Punkt eines höheren Tiefs klar gesetzt wurde. Oberhalb von 3,47 USD bleibt die Lage daher generell konstruktiv. Entscheidend auf der Oberseite ist jetzt vielmehr der Ausbruch über 4,18 USD. Erfolgt dieser, mitsamt Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie in diesem Bereich um 4,18 USD, erlaubt sich weiteres Potenzial bis 4,66 USD. Dem folgend sind das letzte Reaktionshoch von Anfang Mai bei 5,43 USD sowie dem folgend der Widerstand bei 5,61 USD als nächste Ziele zu benennen. In diesem Zusammenhang dürften die sich aktuell wieder negativ eindrehenden EMAs (gleitenden Durchschnitte: grüne und rote Linien) eine positive Umkehr erfahren. Dies dürfte der sich dann generell aufgehellten Chartsituation nur gut tun, sodass einem erfreulichen Jahresausklang nichts im Wege stehen dürfte.Andererseits ist der Spielraum bis 3,47 USD natürlich enorm. Jedoch, im Zuge der dynamischen Entwicklung von gestern, eben ein solcher gegeben ist. Ergo könnte die Aktie jetzt tagelang konsolidieren, bevor eine nachhaltige Entscheidung fällt. Aus Sicht der Bären wäre ein Abtauchen unter 3,47 USD klar negativ zu sehen. Aufgrund des Trendlinienbruchs und dem tieferen Tief, sollten weitere Verluste bis 3,10 USD und darunter bis zur Unterstützungsmarke bei 2,74 USD nicht überraschen.Das markante Tief könnte am Unterstützungsbereich von 3,47 USD definiert worden sein. Sofern die Bullen im weiteren Verlauf noch den Ausbruch über 4,18 USD generieren, wäre weiteres Aufwärtspotenzial bis 4,66 USD und dem folgend bis zum Widerstand bei 5,61 USD gegeben.Die Unterstützung bei 3,47 USD hielt was sie versprach und die Bären müssen jetzt, aufgrund der gestrigen Entwicklung, einen Rückschlag verdauen. Oberhalb von 3,47 USD bleiben sie im Nachteil. Ein neuerliches Abtauchen darunter wäre jedoch mit Vorsicht zu genießen. In diesem Fall könnten nämlich rasche Folgeverluste bis 3,10 bzw. 2,74 USD erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.