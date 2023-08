Niedrig kaufen, nie verkaufen

Dieser Artikel gibt Aufschluss über die mögliche Entwicklung der Gold- und Silberpreise. Letzte Woche haben wir über die aktuelle Positionierung der Händler an der COMEX-Edelmetallbörse gesprochen. In den letzten Tagen hat sich die Situation jedoch noch weiter verbessert, und da wir alle daran interessiert sind, ein paar Dollar zu sparen und günstig zu kaufen, hielt ich es für eine gute Idee, dieses Update zu veröffentlichen.Falls Sie die Silberpreisanalyse von letzter Woche verpasst haben, sollten Sie sie sich zunächst einmal ansehen. Es gibt viele Rohdaten, die darauf hindeuten, dass die Tiefststände des Silberpreises in diesem aktuellen Zyklus kurz bevorstehen, und dieser Artikel bietet einen Rückblick und eine Zusammenfassung: Der nächste Silberpreis-Short-Squeeze Kurz gesagt, wenn die Handelsabteilungen der Edelmetallbanken in der Lage sind, den Preis zu steuern und zu manipulieren, dann sollte die Kenntnis ihrer Positionierung Ihnen einen Vorteil verschaffen, wenn Sie verstehen wollen, in welche Richtung sich der Preis wahrscheinlich als nächstes bewegen wird. Gegenwärtig sind die Banken in Erwartung eines Preisanstiegs auf der Long-Seite positioniert, während die Hedgefonds ihre Short-Position ausbauen. Dies geschah Ende 2022 mehrmals, und jedes Mal ging ein starker Anstieg des Silberpreises voraus. Dies geschieht jetzt wieder.In der Woche seit dem Verfassen des letzten Beitrags hat sich die Positionierung an der COMEX erneut "verbessert". Die jüngste Commitment-of-Traders-Umfrage wurde am Dienstag, den 15. August, bei Börsenschluss an der COMEX durchgeführt und am Freitag, den 18. August, veröffentlicht. Was hat sie ergeben? Siehe unten:Wie Sie sehen können, haben die Swap-Händler (Bullion Bank Desks) in der letzten Berichtswoche, als der Preis um 16¢ fiel, 741 neue Long-Positionen aufgebaut und gleichzeitig 4.738 ihrer Short-Positionen gedeckt und geschlossen. Im Gegenzug verkauften die Hedgefonds 275 Long-Positionen und schlossen 2.614 neue Short-Positionen.Zieht man die Brutto-Short-Positionen von den Brutto-Long-Positionen ab, so ergibt sich eine Netto-Long-Position von 5.978 Kontrakten für die Banken. Die gleiche Berechnung ergibt eine Netto-Short-Position von 6.670 Kontrakten für die Hedgefonds. Diese Niveaus sind zwar noch nicht die extremen Niveaus, die Ende 2022 mehrfach zu beobachten waren, aber sie nähern sich sicherlich an.Nachstehend finden Sie den Commitment-of-Traders-Bericht vom Dienstag, 28. Februar 2023. Vergleichen Sie dies mit der oben veröffentlichten Tabelle aus dem Bericht der letzten Woche.Als Nächstes wollen wir den 28. Februar 2023 auf einem COMEX-Silberpreischart identifizieren und sehen, was in den darauf folgenden Tagen und Wochen geschah...