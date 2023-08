Matthew Piepenburg Interview: (Fiat-) Endgame überall - China, Europa, USA & wo bleibt Gold?

0:00 Intro

0:55 Evergrande als "Schwarzer Schwan" für die chinesische Immobilien-Branche?

2:45 Chinas Schwäche wird die ganze Welt spüren

5:05 Guardian: Chinas Wirtschaftswunder ist vorbei

6:05 Panik-Zinssenkungen und neue Fiat-Schwemme zuerst in China?

7:10 Alle großen Wirtschaftsblöcke sind im Wettlauf nach unten

8:30 US-Verbraucher mit Rekordverschuldung bei massiv gestiegenen Zinsen

9:45 Bonitätsabstufung läßt Anleihenachfrage sinken

12:20 FED muss mit QE wieder Anleihen kaufen, um Renditeanstieg zu bremsen

12:50 Der Kampf gegen die Inflation führt zu mehr Inflation

13:55 Immer mehr Amerikaner leben von der Hand in den Mund

15:30 Edelmetalle frustrieren?

16:40 Die Mathematik arbeitet für Edelmetalle, seit 2000 überragende Entwicklung

17:50 Fiat-Währungen sterben langsam, aber gewiß

19:30 Der kommende Anstieg der Edelmetalle wird neue Schuldzuweisungen bringen

Die chinesische Wirtschaft kommt immer stärker unter Durck. Evergrande hat Insolvenz beantragt und droht, die ganze chinesische Immobilienbranche in Mitleidenschaft zu ziehen. Das ganze Wirtschaftswunder könnte sogar vorbei sein.Die Verbrauchernachfrage schwächelt und immer mehr Jugendliche bzw. Hochschulabsolventen finden keine Arbeit. Die Zinsen wurden schon gesenkt, China eine neue Stützungen (QE) vorzubereiten. Der Lauf zum Boden geht weiter und auch in den USA steigt der Druck, mit den Zinserhöhungen aufzuhören.Die Verbraucherschulden haben strangulierende Höhen erreicht, die Banken sind weiter gefährdet und auch die Staats-Bonität wurde abgestuft. Die FED ist in der Klemme. Ihr vorgeblicher Kampf gegen die Inflation ruiniert die Mittelschichth und wird zu mehr Inflation führen.In Europa ist Deutschland zum kranken Mann gemacht worden, der die ganze EU beeinträchtigen wird. Vorbereitung tut Not, überall und nicht nur mit Edelmetallen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)