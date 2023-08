Gold - Was bleibt nach der Inflation?

Der Schlusskurs für Spotgold in New York liegt heute bei 1.915 Dollar. Vor 43 Jahren, im Mai 1980, lag der Goldpreis bei 515 Dollar. Wenn man etwas großzügig ist und bedenkt, dass der Goldpreis in letzter Zeit höher lag (über 2.000 Dollar), könnte man sagen, dass sich der Goldpreis in diesen 43 Jahren vervierfacht hat. Ein Gesamtgewinn von etwa 300% hört sich gut an. Die Rendite beträgt 3,1% im Jahr. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man über die Volatilität hinwegsehen kann, die man in diesen 43 Jahren ertragen musste. Leider handelt es sich dabei um nominale Renditen. Die Auswirkungen der Inflation müssen mit eingerechnet werden. Dadurch werden jegliche "Gewinne" zunichte gemacht. Inflationsbereinigt ist ein Goldpreis von 1.915 Dollar heute identisch mit 515 Dollar im Mai 1980. Mit anderen Worten: Ohne die Auswirkungen der Inflation seit 1980 würde der Goldpreis immer noch bei 515 Dollar liegen. Würde das einen Unterschied machen?Eigentlich gibt es keinen Unterschied. Eine Unze Gold hat heute mit 1.915 Dollar die gleiche Kaufkraft wie im Jahr 1980 mit 515 Dollar je Unze. Die gleichen Inflationseffekte, die den Goldpreis um das Vierfache ansteigen ließen, führten auch zu einem ähnlichen Vierfachanstieg der Kosten für Waren und Dienstleistungen seit 1980. Beispiel... 1979 lag der Durchschnittspreis für eine Gallone Benzin bei 0,86 Dollar. Im darauffolgenden Jahr lag er bei 1,19 Dollar. Der Durchschnittspreis für die beiden Jahre beträgt 1,03 Dollar . Als ich gestern getankt habe, habe ich etwas mehr als 4 Dollar je Gallone bezahlt. Beispiel... Der Durchschnittspreis für einen Laib Weißbrot betrug 1980 51 Dollar. Gegenwärtig liegt der Preis bei 1,98 Dollar - ein Anstieg um das Vierfache seit 1980.Wenn man die Auswirkungen der Inflation abzieht, bleibt eine Unze Gold übrig. Sein Preis ist irrelevant. (siehe " The Price Of Gold Is Irrelevant - Audio ") Über lange Zeiträume hinweg behält Gold seine Kaufkraft. Mehr von Gold zu erwarten, ist unrealistisch. Gold ist ursprüngliches Geld. Sein höherer Preis in Dollar spiegelt den Kaufkraftverlust des US-Dollar wider, der bereits eingetreten ist. Die höheren Goldpreise kommen im Nachhinein und nur selten. Die größten Steigerungen des Goldpreises erfolgen im Nachhinein, um die Auswirkungen der bereits eingetretenen Inflation widerzuspiegeln.Gold ist weder eine Investition noch das nächste große Ding. Gold ist echtes Geld und der ursprüngliche Wertmaßstab für alles andere. Mit einem Preis von fast 2.000 Dollar je Unze spiegelt der Goldpreis den 99%igen Kaufkraftverlust des US-Dollar wider, der im letzten Jahrhundert eingetreten ist. Der Goldpreis kann natürlich noch viel höher steigen, aber nur in dem Maße, in dem der Dollar zusätzlich an Kaufkraft verliert, sei es sehr schnell oder über einen längeren Zeitraum hinweg.Ein ähnlicher Rückgang der Kaufkraft des US-Dollar, wie er weiter oben in diesem Artikel beschrieben wurde, könnte den Goldpreis um das Vierfache seines derzeitigen Niveaus ansteigen lassen. Das würde bedeuten, dass der Goldpreis näher an 8.000 Dollar herankommen würde. Das würde auch bedeuten, dass die Preise für alles andere (die Lebenshaltungskosten) ebenfalls um das Vierfache steigen würden. Die Kaufkraft von einer Unze Gold bleibt gleich. Gold kann Sie für den Kaufkraftverlust des Dollar entschädigen - im Laufe der Zeit, letztendlich. Mehr als das zu erwarten, ist unrealistisch. (siehe auch " Gold Is Literally Priceless ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 27. August 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.