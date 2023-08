Gareth Soloway: Gold immer noch ein Top-Spiel

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Gareth Soloway über dessen aktuelle Einschätzung zu Gold.Der Chefmarktstratege von VerifiedInvesting.com bleibt trotz des jüngsten Rückgangs des Goldpreises zuversichtlich. "Ich denke, wenn man sich noch einmal die Angst vor dem ansieht, was weltweit passieren könnte – die Entdollarisierung, die Ängste vor allem anderen in der Wirtschaft – wird Gold zu einem reinen Sicherheitsspiel, wodurch es viel, viel höher getrieben werden kann," erklärt er in Bezug auf das gelbe Metall."Ich erwarte, dass wir eine größere Aufwärtsbewegung beginnen, die schließlich die dreifache Obergrenze bei 2.075 US-Dollar (pro Unze) ausschaltet", so Soloway weiter. "Ich denke, das ist ein sehr interessanter Bereich, in dem man auf Goldminenaktien setzen kann. Goldminen sind auch hier sehr, sehr hart getroffen worden ... es gibt also Gelegenheiten da draußen, ich denke, die Leute müssen nur sehr wählerisch sein."Silber betreffend meint Soloway, dass sich dieses aufgrund der anhaltenden Stärke der US-Wirtschaft besser entwickelt hat als er erwartet hatte. Er gehe jedoch davon aus, dass der Preis des weißen Metalls fallen wird, wenn die Realität einer harten Landung in diesem und im nächsten Jahr eintritt. Sobald der Markt erkenne, dass die Inflation bei der 3-Prozent-Marke hartnäckig bleibt, wird dies eine Chance für Silber sein, ein Ausbruchskandidat zu werden."Ich denke, dass die US-Notenbank gezwungen sein wird, die Zinsen so lange wie möglich nicht zu senken, aber ich gehe davon aus, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2024 so stark abschwächt, dass sie gezwungen sein wird, die Zinsen zu senken, selbst wenn die Inflationsrate bei etwa 3 Prozent liegt", erklärte Soloway und fügte hinzu, dass seiner Meinung nach 3 Prozent die "neue Normalität" für die Inflation sein werden.© Redaktion GoldSeiten.de