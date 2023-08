Mike Larson: Seien Sie mutig  nicht langweilig

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Mike Larson über die Situation an den Aktienmärkten.Der Chefredakteur von MoneyShow, ist der Meinung, dass es für Investoren an der Zeit ist, aggressiver und opportunistischer zu sein, wenn sie auf der Jagd nach Schnäppchen an den Aktienmärkten sind, bevor es im Herbst zu einem möglichen Run kommt. "Ich habe den Slogan 'Seid langweilig' aufgegeben und den Leuten auf unseren Konferenzen gesagt, dass sie stattdessen mutig sein sollen", erklärt er. Seine Herangehensweise habe sich in den letzten acht Monaten geändert. "Wir sollten etwas aggressiver werden und einen Teil des Geldes, das in defensiven Bereichen versteckt war, in aggressivere Bereiche verschieben. Und bisher hat sich das im Jahr 2023 sehr gut bewährt."Zum weiteren Vorgehen der US-Notenbank im Jahr 2023 meint Larson, er erwarte keine extremen Schritte von der Zentralbank. Stattdessen dürfte die Fed "an den Rändern herumbasteln", während sie weiter versuche, die Inflation auf 2 Prozent zu drücken. "Eine Rückkehr zu Zinssenkungen wird es in nächster Zeit sicher nicht geben," glaubt er.Was den Goldpreis betrifft, so ist Larson nach wie vor positiv gestimmt. Das gelbe Metall habe im vergangenen Jahr zwar besser abgeschnitten als der Aktienmarkt, aber der rasante Anstieg des US-Dollars habe verhindert, dass es wirklich durchstartete. Da der Dollar nun an Kraft verliere, habe sich für Gold eine Tür geöffnet. "Ich bin immer noch optimistisch in Bezug auf Gold. Ich denke, wenn wir dieses Fed-Symposium hinter uns lassen und in ein Umfeld eintreten, in dem die Menschen wirklich verstehen, dass die Fed wahrscheinlich kurz vor dem Ende steht, wird das ein ziemlich bedeutender Katalysator für einen Rückgang des US-Dollars und einen Anstieg des Goldpreises sein," erklärt er. "Ich bleibe also optimistisch, auch wenn Gold meine Geduld von Zeit zu Zeit auf die Probe gestellt hat.© Redaktion GoldSeiten.de