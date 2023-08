Goldpreis erreicht fast 3-Wochen-Hoch; Dollar & Renditen gehen zurück

Der Goldpreis stieg am Dienstag auf ein fast dreiwöchiges Hoch und folgte damit einer gewissen Schwäche des Dollar und der Staatsanleiherenditen, da die Märkte eine Reihe von wichtigen US-Wirtschaftsdaten erwarteten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, berichtet Investing.com . Der Dollar hatte in dieser Woche aufgrund von Gewinnmitnahmen einen fast dreimonatigen Höchststand erreicht, während die Renditen der US-Staatsanleihen ebenfalls von ihren 20-Jahres-Höchstständen zurückgingen.Gold verzeichnete einige Gebote für sichere Häfen, da die Anleger zunehmend verunsichert waren, wie sich die in dieser Woche veröffentlichten US-Daten auswirken würden, da sie wahrscheinlich die Entwicklung der Zinssätze beeinflussen werden. Dies trug dazu bei, dass sich das gelbe Metall weiter von den jüngsten Fünfmonatstiefs erholte, während die Spotpreise auch weiter über die wichtige Marke von 1.900 Dollar je Unze stiegen.Die Märkte konzentrierten sich in dieser Woche auf eine Reihe von US-Wirtschaftsdaten, angefangen mit dem Verbrauchervertrauen, das im Laufe des Tages veröffentlicht wird. Die revidierten Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal werden am Mittwoch veröffentlicht, während die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben - der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve - am Donnerstag veröffentlicht werden. Die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für August werden die Woche am Freitag abschließen.Alle Anzeichen von Widerstandsfähigkeit, insbesondere bei der Inflation und auf dem Arbeitsmarkt, geben der Fed mehr Auftrieb und Spielraum für weitere Zinserhöhungen - ein Szenario, das den Goldpreis belasten dürfte. Die Aussichten für das gelbe Metall bleiben ebenfalls ungewiss, da die Zinsen in den USA längerfristig höher bleiben werden - ein Trend, der kürzlich vom Fed-Vorsitzenden Jerome Powell bekräftigt wurde. Während die Anleger weitgehend davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen im September beibehalten wird, haben sie auch ihre Wetten auf eine Zinssenkung in diesem Jahr zurückgefahren.© Redaktion GoldSeiten.de