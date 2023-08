Willem Middelkoop über die BRICS-Erweiterung und ihre Folgen

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Willem Middelkoop über die Erweiterung der BRICS-Gemeinschaft und deren Auswirkungen auf die westliche Welt.Nach Ansicht des Gründers und CIO des Commodity Discovery Fund bringt die offizielle Einladung der BRICS-Staaten Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, dem Block beizutreten, die Welt einen Schritt näher an eine "sehr gefährliche Phase" für die USA und den nächsten großen Konflikt: "Ich fühle mich bei all diesen Entwicklungen nicht wohl, und wir sollten es nicht gleich den Dritten Weltkrieg nennen, aber wir bewegen uns auf eine sehr gefährliche Phase zu. Diese BRICS-Konferenz ist der nächste Schritt in einem finanziellen Wirtschaftskrieg. Und ich fürchte, das hängt alles zusammen, und ich bin nicht der einzige, der vor einem möglichen Szenario eines Dritten Weltkriegs gewarnt hat."Die neuen BRICS-Mitgliedschaften werden am 1. Januar 2024 wirksam. Von den sechs neuen Mitgliedern muss Saudi-Arabien jedoch noch offiziell bestätigt werden. Der Außenminister des Landes, Prinz Faisal bin Farhan, erklärte: "Wir warten auf weitere Details" und "auf der Grundlage dieser Informationen und in Übereinstimmung mit unseren internen Verfahren werden wir die entsprechende Entscheidung treffen."Middelkoop sei von der saudischen Botschaft nicht überrascht. "Die Saudis haben den Petrodollar-Deal mit den USA seit 1974, also müssen sie beide Seiten spielen." Die Tatsache, dass Saudi-Arabien zugestimmt hat, in der BRICS-Erklärung genannt zu werden, ist ein Zeichen dafür, dass es sehr ernsthafte Gespräche zwischen der BRICS-Allianz und den Saudis gegeben hat."Das nächste große Risiko für die Welt sei ein Krieg zwischen den USA und China, betont Middelkoop. "Das größte Risiko für uns alle ist heute, dass dieser Kampf zwischen den USA und China eines Tages kinetisch werden könnte. Die Welt wird immer instabiler."© Redaktion GoldSeiten.de