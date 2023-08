Rob McEwen: Gold wird steigen

Im Interview mit Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach Rob McEwen kürzlich über seine aktuelle Einschätzung zu Gold und dem Rohstoffmarkt.Der Chairman und Chief Executive Officer von McEwen Mining erklärt während des Gesprächs, dass der Goldpreis einen saisonalen Tiefstand erreicht habe und im Herbst wieder ansteigen werde. "Wenn man sich die saisonalen Schwankungen des Goldpreises ansieht, ist der Sommer oft eine Zeit des geringeren Interesses und der schwächeren Preise", so der langjährige Branchenkenner. "Ich gehe davon aus, dass der Preis im September und Oktober steigen wird – ich glaube nicht, dass die Zinssätze eine dauerhafte Schwäche des Preises verursachen werden. Ich denke, es könnte vorübergehend sein; der Weg für den Goldpreis geht im September und Oktober aufwärts."Insgesamt ermutigt McEwen Anleger dazu, sich mit wichtigen Rohstoffen zu befassen. "Ich würde vorschlagen, dass (Investoren) darüber nachdenken, ihr Portfolio mit Nahrungsmitteln und Getreide, Energie und Edelmetallen zu ergänzen – es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, und es hängt von Ihrem Risikoprofil ab", erklärt er. "Aber wir werden sie alle brauchen, und wenn wir in ein inflationäres Umfeld geraten, werden die Preise für alle diese Güter steigen.© Redaktion GoldSeiten.de