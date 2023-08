Biden von Sinnen?!, weniger Brände & verdächtige Comex-Bewegungen

Der Immobilienmarkt in Deutschland ist schwer angeschlagen. In Frankfurt wurden im 1. Halbjahr 2023 nur noch 38 neue Eigentumswohnungen verkauft, ein Minus von 80% gegenüber dem Vorjahr. Woanders sieht es ähnlich aus.Eine neue C19-Variante soll im Umlauf sein, weshalb US-Präsident Biden einen neuen Impfstoff finanzieren will, der funktioniert und den jeder haben soll. Eine Drohung? Neue Maskenpflichten wurde schon verhängt. In Florida sorgt Surgeon General Ladapo, der oberste Gesundheitsbeamte des Bundesstaates, mit der Bemerkung für Furore, die Amerikaner sollen neue Maskenmandate einfach ablehnen.Das Spannungspotential in den USA wird sicher durch die Absicht eines Klägers, Ex-Präsident Trump von der Wahlteilnahme 2024 auszuschließen - wegen angeblicher Anstiftung von Aufruhr - nicht geringer.Brände überall? Laut Björn Lomborg ist das, abgesehen von Kanada, nicht korrekt, im Gegenteil.Silber ist weiter ein Schnäppchen, so Robert Kiyosaki. JP Morgan transferierte letzten Donnerstag und Freitag an der Comex 14,25 Millionen Unzen Silber von "eligible" in "registered". Die Großbank scheint mit erheblichen Abzügen zu rechnen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)