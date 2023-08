Goldpreis hält sich auf 3-Wochen-Hoch

Der Goldpreis stabilisierte sich am Mittwoch auf einem Drei-Wochen-Hoch, dies berichtet Investing.com . Unterstützung erhielt das gelbe Metall zuletzt durch einen schwächeren Dollar. Schwächer als erwartet ausgefallene US-Wirtschaftsdaten ließen zunehmend vermuten, dass die US-Notenbank nur begrenzten Spielraum für weitere Zinserhöhungen haben wird.Der Goldpreis verzeichnete in der vergangenen Woche einen starken Anstieg und profitierte zudem von der Nachfrage nach sicheren Häfen, während die Unsicherheit der Händler hinsichtlich der US-Wirtschaftsaussichten zunahm, heißt es. Weitere Zuwächse des Goldpreises seien jedoch durch die Aussicht getrübt, dass die Zinsen in den USA noch länger höher bleiben werden.Der Spotpreis für Gold und die Goldfutures mit Fälligkeit im Dezember waren am Dienstag um jeweils fast 1% gestiegen und hatten damit den höchsten Stand seit Anfang August erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de