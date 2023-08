BRICS haben "große Chance" verpasst, als sie nicht sofort eine gemeinsame Währung eingeführt haben  Ken Olling

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Ken Olling über das vergangene Woche stattgefundene Treffen der BRICS-Nationen.Der Gründer und CEO von MELD ist der Ansicht, dass der BRICS-Block mit der Nicht-Einführung einer gemeinsamen Währung auf seinem letzten Gipfel eine "riesige" Chance verpasst hat. Mit der Einladung an sechs neue Mitglieder, dem Bündnis beizutreten, sieht Olling ein echtes Risiko der "Fragmentierung" in der Zukunft.Weitere Themen des Interviews sind die jüngste Botschaft des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell zur Inflation auf dem Gipfel in Jackson Hole und das Thema der Entdollarisierung. Olling erklärt auch auf, was diese seiner Meinung nach für Krypto, DeFi & Bitcoin bedeutet.© Redaktion GoldSeiten.de