"Ein sehr gefährlicher Moment"  Ungarns Orbán warnt Tucker "Ein 3. Weltkrieg droht"

Während Tucker Carlsons kürzlichem Besuch in Budapest, wo er eine Rede hielt, in der er sich für das "widerliche" Verhalten des US-Botschafters in Ungarn entschuldigte, setzte sich der ehemalige Fox-News-Moderator mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán zusammen.Orbán – Ungarns dienstältester Ministerpräsident – weiß einiges über Russland (er wuchs unter dessen Besatzung auf und wurde von der von Russland unterstützten Polizei verhaftet und ins Gefängnis geworfen, weil er sich für die Befreiung des Landes einsetzte) und die Ukraine (ein Land, mit dem er eine gemeinsame Grenze hat), und so hat sich Tucker mit ihm zusammengesetzt, um ihn zu fragen, was genau in der Ukraine im Moment vor sich geht (angesichts der propagandistischen Undurchsichtigkeit der Nachrichten in Amerika)."Es ist nicht nur ein Missverständnis, es ist eine Lüge", beginnt Orban, als er auf die Tatsache angesprochen wird, dass die amerikanischen Medien weiterhin behaupten, dass die Ukraine den Krieg "gewinnt".Er ist der Meinung, dass die Regierung Biden Russland missversteht und der Versuch, Putin abzusetzen, zu gefährlicher Instabilität führen könnte."Es ist schwierig, die Russen zu verstehen, vor allem, wenn ein Ozean zwischen Ihnen und Russland liegt".Orbán weist darauf hin, dass sich westliche politische Gespräche oft um Freiheit drehen, während sich russische Gespräche auf den Zusammenhalt des Landes konzentrieren, und warnt vor den gefährlichen Auswirkungen der US-Strategie, insbesondere für Länder wie Ungarn, die geografisch näher am Konflikt liegen."Verstehen Sie die Russen nicht falsch. Sie werden Putin nicht satt haben und ihn rauswerfen, das ist doch ein Witz."Er kritisiert Vizepräsidentin Kamala Harris für ihren Vorschlag, dass die Ukraine der NATO beitreten könnte. Dies sei ein unrealistischer Vorschlag, der die Spannungen verschärfe. Stattdessen drängt der ungarische Premierminister auf eine neue Sicherheitsarchitektur, die die Souveränität der Ukraine respektiert, aber keine NATO-Mitgliedschaft beinhaltet.Offensichtlich weil er nicht bereit ist, jedes von Washington vorgegebene Argument zu akzeptieren und stattdessen das Volk seines Landes – und dessen Energie- und Nahrungsmittelbedarf – an erste Stelle setzt, wurde Orbán von westlichen Medien mehrfach als "Faschist", "Marionette Putins" und "Freund Russlands" bezeichnet.Carlson fragte Orbán: "Haben Sie Angst, von den USA zerstört zu werden?""Das ist gefährlich", antwortet der ungarische Premierminister und räumt ein, dass "ich nicht der Lieblingspolitiker der Liberalen bin, aber niemand ist perfekt."Aber er fügt hinzu, dass es ihm egal ist, weil es wichtigere Werte gibt, die für die Aufrechterhaltung einer Zivilgesellschaft erforderlich sind:"Es gibt bestimmte Dinge, die wichtiger sind als ich, als mein Ego: Familie, Nation, Gott.""Ungarisch zu sein, bedeutet, sehr stolz darauf zu sein. Wir lieben die Nation, wir lieben das Land, und wir sind stolz darauf. Es ist nicht so sehr das Mainstream-Denken, das politische Denken einer westlichen Gesellschaft.""Aber in Ungarn sind wir immer noch sehr patriotisch und christlich und diesen Werten verpflichtet. Nicht auf ideologischer Ebene, sondern jeden Tag auf der Straße."Die ungarische Herangehensweise ist einfach, erklärt er: "Washington ist weit weg, Russland und die Ukraine sind nah", und weist darauf hin, dass Entscheidungen, die in den USA getroffen werden, unmittelbare Auswirkungen auf sein Land haben können."Das ist gefährlich", lautet meine Antwort. Wenn die Vereinigten Staaten und diese Regierung einen nicht mögen oder als Feind betrachten oder einen Rückzieher machen, dann ist das in der internationalen Politik gefährlich."Mit Blick auf die Haltung der NATO im Ukraine-Krieg erklärt Orbán:"Das ist eine schlechte Strategie, wir müssen damit aufhören" und fügt hinzu, dass "wir [die Russen] nicht schlagen können, wir werden ihren Führer nicht töten, sie werden niemals aufgeben, sie werden mehr investieren.""Was letztendlich zählt, sind Stiefel auf dem Boden, und die Russen sind viel stärker."Dann begeht Orbán den größten Fehler unter den führenden Politikern der Welt: Er lobt den ehemaligen US-Präsidenten Trump:" Holt Trump zurück. Das ist der einzige Ausweg. Holt Trump zurück", sagte Orbán."Denn wissen Sie, man kann ihn aus vielen Gründen kritisieren. Ich verstehe die ganze Diskussion. Aber die beste Außenpolitik der letzten Jahrzehnte war seine. Er hat keinen neuen Krieg angezettelt. Er hat die Nordkoreaner und Russland und sogar die Chinesen freundlich behandelt. Wissen Sie, er hat eine Politik gemacht, die die beste für den Nahen Osten war, die Abraham-Abkommen. Er hatte also eine sehr gute Außenpolitik.""Er [Trump] wird kritisiert, weil er nicht gebildet genug ist, um Außenpolitik zu verstehen. Das ist nicht der Fall", sagte Orbán zu Carlson."Fakten zählen und seine Außenpolitik war die beste Form für die Welt in den letzten Jahrzehnten, die ich gesehen habe. Und wenn er in dem Moment Präsident gewesen wäre, als die russische Invasion begann, nein, dann hätten die Russen das nicht machen können. Trump ist also der Mann, der die Welt und wahrscheinlich auch die Menschen auf der Welt retten wird."Auch die Tatsache, dass die US-Regierung derzeit Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten erhebt, kommentiert der ungarische Regierungschef mit Stirnrunzeln und sagt:"... die Justiz gegen einen politischen Gegner einzusetzen... das ist in Ungarn nicht vorstellbar... das haben die Kommunisten gemacht."Seine bedrohlichste Warnung kommt zum Schluss:"Dies ist ein sehr gefährlicher Moment", schließt er und fügt hinzu, dass es jedem klar sein sollte, dass "der dritte Weltkrieg in greifbarer Nähe ist."Sehen Sie sich hier das vollständige Interview an.© ZeroHedgeDer Artikel wurde am 30. August 2023 auf www.zerohedge.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.