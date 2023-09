Gold- & Silberprognose: Das Ende der Flaute

Machen Sie sich darauf gefasst, dass sich die Edelmetallmärkte zum Ende des Monats August hin verändern werden. Erfahren Sie, wie die jüngsten Datenveröffentlichungen und Markttrends den Gold- und Silberpreis in den kommenden Wochen beeinflussen könnten. Der August ist in der Regel ein sehr ruhiger Monat für die COMEX-Edelmetalle, da die Händler überall versuchen, einen letzten Urlaub vor dem Ende des Sommers zu machen. Diese "Hundstage" neigen sich nun dem Ende zu, so dass wir uns alle auf erneute Volumina und Volatilität einstellen sollten, wenn der Kalender auf den September zusteuert.Die Flaute wird diese Woche allmählich ein Ende haben. Bereits am Dienstag beginnt der Nachrichtenfluss mit der Veröffentlichung der neuesten JOLTS-Stellenangebotsdaten in den USA. Der Spaß geht weiter mit Inflations- und Ausgabendaten am Donnerstag, bevor am Freitag der nächste US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Hier ist die Liste der geplanten Nachrichten, die sich auf Gold und Silber auswirken können:Und nur eine Warnung vor dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Diese Berichte haben die "Erwartungen" im Jahr 2023 entweder übertroffen oder verfehlt, was zu einem großen Teil auf das statistische Rätselraten der monatlichen Geburten-Todesbereinigung zurückzuführen ist. Die "Anpassung" des Augustberichts dürfte etwa +100.000 "Arbeitsplätze" betragen, verglichen mit den 280.000, die dem Julibericht hinzugefügt wurden. Seien Sie also nicht überrascht, wenn der Bericht am Freitag "unter den Erwartungen" liegt und die Arbeitslosenquote steigt.Alle Händler dürften am Dienstag, den 5. September, nach dem US-Feiertag der Arbeit wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren und damit noch mehr Volatilität und Volumen mit sich bringen. Die Daten für den nächsten Monat dürften weiterhin eine Abschwächung der US-Wirtschaft zeigen, und bis zur nächsten FOMC-Sitzung am 19. und 20. September werden wir alle darauf warten, ob die Fed ihre Zinsprognose anpasst.In der Zwischenzeit haben die Edelmetalle an der COMEX begonnen, nach dem jüngsten Wegfall des Long-Interesses der Spekulanten und dem Anstieg der Short-Verkäufe der Spekulanten nach oben zu drehen. Wir haben in den letzten zwei Wochen über COMEX-Silber geschrieben und davor gewarnt, dass ein weiterer Short-Squeeze und eine Preiserholung bevorstehen würden. Der Silberpreis hat sich bereits um etwa 2 Dollar von seinen Tiefstständen entfernt und dürfte in den kommenden Tagen weiter ansteigen.Und nun ist auch die Positionierung für COMEX-Gold recht günstig geworden. Die jüngste Commitment-of-Traders-Umfrage wurde am Dienstag, dem 22. November, durchgeführt, und die Positionierung an diesem Tag war die günstigste für Gold seit den Preistiefs vom November 2022. Beachten Sie bitte, dass die kombinierte Brutto-Short-Position in der Kategorie der großen Spekulanten (hauptsächlich Hedgefonds) 124.394 Kontrakte betrug und damit so hoch war wie seit dem 15. November 2022 nicht mehr.Im November letzten Jahres erreichte die Brutto-Short-Position der großen Spekulanten jedoch am 1. November ihren Höchststand, und kurz darauf begann der Short-Squeeze. Ähnlich wie bei dem, was wir gerade erlebt haben, wurde der Preis von Mitte August bis Mitte Oktober nach unten getrieben, als die Hedgefonds ihre Long-Positionen aufgaben und Short-Positionen aufbauten. Wie stark war der darauf folgende Kursrückgang? Mehr als 10% in etwa fünf Wochen. Falls Sie es vergessen haben, hier eine Erinnerung.Machen Sie sich also auf die Rückkehr der Volatilität gefasst, und erwarten Sie, dass diese überwiegend nach oben gerichtet sein wird. Die Positionierung der Händler ist reif für einen Preisdruck, und die allgemeine Stimmung ist schlecht - beides klassische Anzeichen für eine Preissohle. Jede Art von unerwartet schlechten wirtschaftlichen Schlagzeilen oder vermeintlich "taubenhaften" Aussagen der Fed kann und wird eine Kette von Short-Eindeckungen und höheren Preisen auslösen. Nehmen Sie sich heute Zeit, um Ihre Bestände aufzustocken und Ihre Positionen entsprechend zu positionieren.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 29. August 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.