Hochschild Mining zieht dynamisch gen Norden

Quelle Chart: stock3

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc zeigte sich, im Rückblick zur vergangenen Analyse vom 2. Mai , exakt rund um 0,75 EUR stabilisiert und zog seither gen Norden an. Dabei wurde bereits in der Vorwoche die mittelfristige Abwärtstrendlinie überwunden und dieser Tage werden die Niveaus vom April attackiert.Mit dem Anstieg über die 1,00 EUR-Marke erlaubt sich nunmehr weiteres Aufwärtspotenzial bis 1,15 EUR und dem folgend bis 1,33 EUR. Dort könnten Gewinnmitnahmen erfolgen, bevor es darüber schließlich weitere mittel- bis langfristige Kurssteigerungen in Richtung 1,77 EUR geben könnte.Die zuletzt gelungene Stabilisierung verscheuchte die Bären. Allerdings ein neuerlicher Rückgang unter die 1,00 EUR-Marke zu weiteren Verlusten bis 0,88 EUR führen könnte. Unterhalb dessen wären die Bären wieder am Zug und Abgaben bis mindestens 0,73 EUR müssten einkalkuliert.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.