ION Energy: Änderungen in der Unternehmensführung und Genehmigung der Vereinbarung zu Bliss Lake

Toronto, 30. August 2023 - ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FSE: 5YB) (ION oder das Unternehmen) freut sich, aufregende Änderungen in der Unternehmensführung bekannt zu geben, während das Unternehmen seinen rasanten Wachstumskurs fortsetzt.Robert Payment wird dem Team von ION Energy als Chief Financial Officer beitreten. Er ist ein versierter Wirtschaftsprüfer (CPA) mit 16 Jahren umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Berichterstattung, Einhaltung geltender Rechtsvorschriften, Verwaltung von Aktiengesellschaften, Aktienmärkte und Finanzierung börsennotierter Unternehmen. Seine Karriere begann in der öffentlichen Praxis mit Schwerpunkt auf der Prüfung von börsennotierten Rohstoffemittenten, und seit 2014 ist er als CFO und Berater für ein Portfolio von Unternehmen tätig, die sowohl an der TSX Venture Exchange als auch an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiert sind.Robert tritt die Nachfolge von John McVicar an, der nach 3 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht. John gehörte ION Energy seit der Gründungsphase als Junior-Bergbauunternehmen an. Mit seiner 30-jährigen internationalen Geschäftserfahrung in der Unternehmensberatung und im Finanzwesen bei einer Big-4-Firma war John McVicar maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen durch mehrere entscheidende Finanzierungsrunden, jährliche Finanzberichterstattungszyklen und mehrere strategische Übernahmen zu führen. Das Management von ION Energy ist Herrn McVicar für seine Führungsleistung in den letzten drei Jahren dankbar und wünscht ihm alles Gute für seinen Ruhestand.ION Energy freut sich, im Rahmen seiner kontinuierlichen Verpflichtung zu bewährten Governance-Praktiken und zu einer Vielfalt von Perspektiven und Berufserfahrungen ein neues Mitglied in seinem Board of Directors begrüßen zu dürfen. Joseph Gallucci wird dem Team in der Funktion eines Direktors beitreten. Herr Gallucci ist eine leitende Führungskraft auf dem Kapitalmarkt und Unternehmensdirektor mit über 20 Jahren Erfahrung im Investmentbanking und in der Aktienanalyse. Im Laufe seiner Karriere konzentrierte er sich auf Bergbau, Basismetalle, Edelmetalle, kritische Metalle und Massengüter auf globaler Ebene und war bei verschiedenen Firmen wie BMO Capital Markets, GMP Securities und Dundee Securities tätig. Joseph Gallucci ist derzeit Managing Director und Leiter der Abteilung Investment Banking bei Laurentian Bank Securities Inc. und leitet in dieser Funktion das gesamte Investment-Banking-Geschäft. Herr Gallucci besitzt den Titel ICD.D.Ali Haji, CEO und Direktor von ION Energy, sagt dazu: Unser Unternehmen erhält weiterhin Unterstützung von hoch angesehenen und kompetenten Führungskräften aus dem Bergbau- und Kapitalmarktsektor. Dass wir bereits in den ersten Jahren über ein solches Kaliber an Talenten verfügten und nun neue Mitglieder mit neuen Perspektiven begrüßen können, ist bezeichnend für die natürliche Entwicklung eines erfolgreichen und wachsenden Bergbauunternehmens wie ION Energy. Unser Team freut sich, die Herren Payment und Gallucci willkommen zu heißen. Josephs Berufung in das Board von ION unterstreicht unser Engagement für die Schaffung von Werten für die Stakeholder. Wir sind gespannt auf seine Beiträge, die unser Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen werden.Joseph Gallucci, der neu ernannte Direktor von ION Energy, meint: Ich freue mich, dem Board of Directors von ION Energy beizutreten. Das Lithium-Sole-Projekt Urgakh Naran in der Mongolei stellt eine bemerkenswerte Gelegenheit dar, nachhaltige Energielösungen in der Nähe des weltweit größten Lithiumbatterieherstellers, China, voranzutreiben. Ich werde mein Fachwissen einsetzen, um zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen und nachhaltige Werte für alle Beteiligten zu schaffen.Gemäß der Pressemeldung des Unternehmens vom 16. August 2023 und der Genehmigung der Einreichung der Unterlagen im Zusammenhang mit der Vereinbarung für Bliss Lake durch die TSXV möchte ION Energy Ltd. klarstellen, dass die 571.428 ausgegebenen Aktien die Vermittlungsprovisionen beinhalten. Das Unternehmen wird außerdem ein Jahr nach dem Abschluss bis zu 1.250.000 Stammaktien des Unternehmens (mit einem Mindestpreis von 0,20 $ pro Aktie) begeben, wenn die Analyse einer Probe aus dem Konzessionsgebiet innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschluss einen Gehalt von mindestens 0,5 % Lithiumoxid (Li2O) ergibt, bzw. zwei Jahre nach dem Abschlussdatum bis zu 1.250.000 Stammaktien des Unternehmens (mit einem Mindestpreis von 0,20 $ pro Aktie), wenn die Analyse einer Probe aus dem Konzessionsgebiet innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum einen Gehalt von mindestens 0,5 % Li2O ergibt. Für den Fall, dass das Unternehmen eine Mineralressourcenschätzung von mindestens 5 Millionen Tonnen in der Kategorie der nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen mit einem Li2O-Gehalt von mindestens 1,00 % auf den Bergbau-Claims des Konzessionsgebiet bekannt gibt, wird das Unternehmen innerhalb von fünf Tagen nach der Bekanntgabe eine zusätzliche Barzahlung von 300.000 $ an bestimmte Verkäufer leisten.Nähere Informationen zu Bliss Lake erhalten Sie in den Pressemeldungen von ION vom 11. Mai 2023 und 28. Juni 2023.ION Energy hat bei der TSX Venture Exchange (TSXV) einen Antrag auf Änderung des Firmennamens in Lithium ION Energy Ltd. gestellt (die Namensänderung). Gemäß der Namensänderung werden die Wertpapiere des Unternehmens an der TSXV weiterhin unter dem Kürzel ION gehandelt. Die neue CUSIP, die den Stammaktien des Unternehmens nach der Namensänderung zugewiesen wird, lautet 53680X103 (ISIN: CA53680X1033).Die Namensänderung wurde von den Aktionären von ION Energy auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 5. Juli 2023 genehmigt. Die Stammaktien, die sich im Besitz der Aktionäre des Unternehmens befinden, werden infolge der Namensänderung automatisch angepasst, und es besteht kein weiterer Handelsbedarf für die Aktionäre. Die TSXV wird ein Bulletin veröffentlichen, in dem das Datum bekannt gegeben wird, an dem die Namensänderung in Kraft tritt.Die Namensänderung unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Der Handel mit den Stammaktien wird voraussichtlich am oder um den 1. September 2023 unter dem neuen Namen Lithium ION Energy Ltd. beginnen. ION Energy Ltd. (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Lithiumressourcen in strategischen Rechtsgebieten. IONs Vorzeigeprojekt, das mehr als 81.000 Hektar große Lithium-Sole-Projekt Baavhai Uul, ist die größte und erste Lithiumsole-Explorationskonzession, die in der Mongolei vergeben wurde. ION besitzt außerdem das mehr als 29.000 Hektar große, äußerst aussichtsreiche Lithiumsole-Konzessionsgebiet Urgakh Naran in der Provinz Dorngovi in der Mongolei. Mit dem Erwerb de Projekte Bliss Lake und Little Nahani in den kanadischen Northwest Territories (NWT) wird ION sein Profil in Bezug auf Lithiumvorkommen und Rechtsprechung erheblich erweitern. ION ist gut gerüstet, um ein entscheidender Akteur bei der Saubere-Energie-Revolution zu sein und den weltweit steigenden Bedarf nach Lithium zu bedienen. Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebsite, www.ionenergy.ca, oder unter dem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca.FIRMENKONTAKT: Ali Haji, ali@ionenergy.ca, 647-871-4571MEDIENKONTAKT: Siloni Waraich, siloni@ionenergy.ca, 416-432-4920In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Geschäftsführung den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, geht davon aus, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens sowie Aussagen hinsichtlich des Potenzials seines Explorationskonzessionsportfolios für die Auffindung einer Lithiummineralisierung. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von ION Energy abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzmittel, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen, die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten und Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!