Perseus Mining Ltd. meldet Ergebnisse für das Finanzjahr 2023

Perseus Mining Limited gab gestern die Finanzergebnisse der zwölf Monate bis zum 30. Juni 2023 bekannt. Die wichtigsten Punkte sind:• Während des Finanzjahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 477 Mio. A$. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 70%.• Der Umsatz aus den Verkäufen belief sich auf 1,43 Mrd. A$, verglichen mit dem Vorjahr stellt dies einen Anstieg um 27% dar.• Das EBITDA betrug 821 Mio. A$; ein Plus von 46%.• Der operative Cash Flow wird mit 648 Mio. A$ angegeben, ein Plus von 24% gegenüber dem entsprechenden Vorjahr.• Die Goldproduktion erreichte 535.281 Unzen. Die All-in Site Costs werden mit 959 USD je Unze angegeben.© Redaktion MinenPortal.de