World Platinum Investment Council erhöht Präsenz in China

Wie der World Platinum Investment Council (WPIC) gestern bekannt gab , hat die Organisation am Dienstag, den 22. August 2023, offiziell sein neues Verbindungsbüro in Shenzhen, China, eröffnet.Das Verbindungsbüro befindet sich den Angaben zufolge im Herzen des Shuibei-Viertels in Shenzhen, das als Chinas wichtigstes Zentrum für die Herstellung und den Großhandel mit Gold- und Platinprodukten bekannt ist. Das Büro sei eine Außenstelle des Hauptgeschäfts von WPIC in China, das von der Geschäftsstelle in Shanghai aus geleitet wird. Es wird gemeinsam mit vier Partnern von WPIC betrieben: Guandong Gold Association's Platinum Committee, LPM Group, Quanfeng Platinum und Yueheng Jewellery.Weibin Deng, WPICs Regionalleiter für den asiatisch-pazifischen Raum, erklärte zur Eröffnung des Verbindungsbüros: "Unser Ziel ist es, die Investitionsnachfrage nach Platin anzukurbeln, und die Erhöhung der Verfügbarkeit von Produktoptionen in der gesamten Region ist ein wichtiger Bestandteil, um dies zu erreichen. Wir glauben, dass eine physische Präsenz vor Ort in Shenzhen angesichts seiner einzigartigen Position als wichtigstes Gold- und Platindrehkreuz des Landes ein wichtiger nächster Schritt für WPIC in China ist. Sie zeigt unser langfristiges Engagement für die Stärkung unserer Beziehungen zu den bestehenden Partnern vor Ort und ermöglicht es uns, leichter neue Partner zu gewinnen."© Redaktion GoldSeiten.de