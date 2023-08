Gold und Silber legen aufgrund enttäuschender US-Wirtschaftsdaten zu

Die Goldpreise sind laut Jim Wyckoff von Kitco News am gestrigen Mittwoch im Mittagshandel in den USA gestiegen und haben damit ein Drei-Wochen-Hoch erreicht. Ein Auslöser seien die US-Konjunkturdaten gewesen, die erneut etwas schwächer ausgefallen sind als vom Markt erwartet. Silber am gestrigen Morgen im US-Handel ein Vier-Wochen-Hoch.Die gestern veröffentlichte technische Einschätzung des Analysten zu Gold lautet: "Aus technischer Sicht erreichten die Preise für Dezember-Goldfutures heute ein Dreiwochenhoch. Weitere Short-Eindeckungen und Schnäppchenjagden waren zu beobachten. Kurzfristig sind die Bären immer noch im Vorteil, aber die Bullen haben etwas an Dynamik gewonnen. Die Preise beginnen, nach oben zu tendieren. Das nächste Kursziel der Bullen ist ein Schlusskurs über dem soliden Widerstand bei 2.000,00 $. Das nächste kurzfristige Kursziel der Bären ist es, die Futures-Preise unter die solide technische Unterstützung beim August-Tief von 1.913,60 $ zu drücken. Erster Widerstand wird bei 1.985,00 $ und dann bei 2.000,00 $ gesehen. Die erste Unterstützung liegt beim heutigen Tief von 1.962,80 $ und anschließend bei 1.950,00 $."Bezüglich Silber heißt es: "Die Dezember-Silberfutures erreichten heute ein weiteres Vier-Wochen-Hoch. Kurzfristig sind die Silberbullen aus technischer Sicht insgesamt im Vorteil. Die Preise tendieren auf dem Tages-Chart nach oben. Das nächste Kursziel der Silberbullen nach oben ist ein Schlusskurs über dem soliden technischen Widerstand beim Juli-Hoch von 25,82 $. Das nächste Abwärtskursziel für die Bären ist ein Schlusskurs unter der soliden Unterstützung bei 23,50 $. Der erste Widerstand wird beim heutigen Hoch von 25,425 $ und dann bei 25,82 $ gesehen. Die nächste Unterstützung wird beim heutigen Tiefststand von 24,92 $ und dann bei 24,555 $ gesehen."© Redaktion GoldSeiten.de