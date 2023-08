Eureka Lithium Corp. bereitet sich auf Phase-2-Programm in Nunavik vor

Vancouver, 31. August 2023 - Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTC: SCMCF) (FWB: S580) (Eureka Lithium, Eureka oder das Unternehmen), der Eigentümer des größten auf Lithium ausgerichteten Landpakets (1.408 km²) in Nunavik, freut sich, das folgende Update hinsichtlich seines laufenden Explorationsprogramms bereitzustellen, das die allererste Entdeckung von lithiumhaltigen Pegmatiten im hohen Norden von Quebec anpeilt.- Die 15-köpfige GroundTruth Exploration-Feldcrew von Eureka hat soeben ein erfolgreiches First-Pass-Programm im 229 km² großen Konzessionsgebiet Raglan South abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 23. August 2023). Zurzeit werden Informationen für ein Update hinsichtlich dieses vielversprechenden Gebiets im September zusammengestellt.- Nach einer kurzen Pause werden die Crews Anfang September zu Raglan West zurückkehren, um mit einem Phase-2-Folgeprogramm zu beginnen, um die Bohrziele dieser Saison zu priorisieren und durchzuführen. Bis dato wurden bei Raglan West zwei Dutzend Pegmatiteinheiten identifiziert, doch nicht alle Gebiete des 443 km² großen Konzessionsgebiets wurden vollständig erfasst.- Ein starkes geochemisches Lithium-Cäsium-Profil und das reichhaltige Vorkommen von metamorphosiertem suprakrustalem Gestein stellen ein günstiges geologisches Umfeld für LCT-Pegmatitsysteme dar.- GroundTruth arbeitet in dieser nördlichen Umgebung mit hoher Effizienz, was eine Verlängerung der Explorationssaison mit ausreichenden Kraftstoffreserven und der Verfügbarkeit von Bohrgeräten ermöglicht.- Die Crews bei Raglan West sind in der Gemeinde Salluit stationiert, einem nützlichen Logistik- und Versorgungszentrum für GroundTruth, wo das Lithiumprojekt von Eureka nur einen kurzen Helikopterflug von einer etablierten Lagereinrichtung entfernt ist.Jeffrey Wilson, President und CEO von Eureka, sagte: Wir freuen uns, dass wir den August mit einem guten Ergebnis abschließen und als führendes Lithiumexplorationsunternehmen in Nunavik intensiv in den September starten können. Wir gehen davon aus, dass wir im September eine weitere Dynamik aufbauen werden, zumal wir unser Hauptaugenmerk auf die Region Raglan richten werden (siehe Abb. 1, Standortkarte).Ein neues Unternehmensvideo von Eureka Lithium mit dem Titel Leading the Charge finden Sie unter www.EurekaLithiumCorp.com (https://eurekalithiumcorp.com) oder unter der folgenden URL: https://youtu.be/zqlKmaFSQQUVorsorglicher Hinweis: Investoren werden darauf hingewiesen, dass die Informationen über die Seesedimente den öffentlich zugänglichen Quellen in der Datenbank der Regierung von Quebec entnommen wurden. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die enthaltenen Informationen von unabhängiger Seite zu verifizieren. Die Informationen sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet, das Gegenstand dieser Pressemeldung ist. Es gibt keine Garantie, dass im Zuge der aktuellen Explorationsbemühungen bedeutende Entdeckungen gemacht werden.Besuchen Sie die Homepage von Eureka Lithium oder klicken Sie auf die folgende URL, um die Unternehmenspräsentation aufzurufen: https://eurekalithiumcorp.com/EurekaLithium_June16_2023.pdfDer wissenschaftliche und technische Inhalt in dieser Pressemitteilung wurde von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.Abbildung 1, Standortkartehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71812/ERKA_310823_DEPRcom.001.png Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. 