Morgan Stanley sieht mittelfristig Kaufgelegenheit bei Gold

Wie Market Watch berichtet, sieht Morgan Stanley Gold mittelfristig als gute Kaufgelegenheit.Wie Lisa Shalett, Chief Investment Officer bei Morgan Stanley Wealth Management, erklärte, verhalte sich das gelbe Metall angesichts des jüngsten Anstiegs der Realzinsen stabil. "Wie die Aktien, die weiterhin die negativen Auswirkungen der steigenden Realzinsen abwehren, hat sich auch Gold, das sich umgekehrt zu den Realzinsen und damit zum US-Dollar DXY bewegt, als äußerst widerstandsfähig erwiesen", heißt es in einer Mitteilung Anfang der Woche.Die aktuelle Widerstandsfähigkeit der Goldpreise könnte der Expertin zufolge mit der Ansicht zusammenhängen, dass der Anstieg der Zinssätze vorübergehend und "rein technisch" sei. Eine andere Erklärung sei, dass Gold "als alternative Währung in einer Zeit Bestand hat, in der der Dollar durch Inflation und ausufernde defizitfinanzierte Ausgaben gefährdet ist".Mittelfristig würde die Vermögensverwaltung von Morgan Stanley bei einer Preisschwäche oder im Fall von sinkenden Zinsen als Käufer von Gold auftreten.Im Hinblick auf die gestiegenen Realzinsen erklärt Shalett: "Der Anstieg der realen Zinssätze war ein vielschichtiger Vorgang, der die Anleger dazu zwingen dürfte, die Bewertungsrisiken eines längerfristig höheren Zinssystems in Betracht zu ziehen. Der 10-jährige Realzins stieg letzte Woche auf über 2,0% und damit auf den höchsten Stand seit der großen Finanzkrise."© Redaktion GoldSeiten.de