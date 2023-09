Wetten auf Gold und globale Vorherrschaft: Wie Indiens Boom China entthronen könnte

Schnallen Sie sich an, denn Indien ist nicht nur auf dem Weg der wirtschaftlichen Transformation, sondern auch ein Vorreiter. Wir sprechen von einer Nation, die sich von einem Anteil von nur 6,3% am weltweiten BIP-Wachstum im Jahr 2007 auf prognostizierte 17,4% im Jahr 2028 entwickelt hat. Der Außenseiter gewinnt gegenüber China an Boden, und Goldanleger könnten die unerwarteten Nutznießer sein.Im ersten Quartal 2023 lag das indische BIP-Wachstum bei beeindruckenden 6,1% und ließ China mit 4,5% im Rückspiegel zurück. Wenn Sie glauben, dass dies nur ein Zufall ist, verkennen Sie das Gesamtbild einer Welt, die durch dynamischen Handel, offene Märkte und vor allem durch interne Reformen neu gestaltet wird.Bedenken Sie dies: Indien ist heute das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat China im April dieses Jahres mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen überholt. Bis 2027 werden in Indien voraussichtlich 75 Millionen Menschen hinzukommen, während China 8 Millionen Einwohner verlieren wird. Chinas alternder, stagnierender Mittelschicht fehlt der Treibstoff für ein bedeutendes Wirtschaftswachstum. Im Gegensatz dazu ist Indiens junge, unterbeschäftigte Bevölkerung ein Pulverfass, das nur darauf wartet, zu explodieren - und zwar auf eine gute Art.Chinas Liebesaffäre mit der zentralen Planung ist nicht nur mit einem Strauß roter Rosen verbunden, sondern hat auch ihre Dornen. Hochkarätige Tech-Milliardäre verschwinden, um dann "gedemütigt" wieder aufzutauchen. Dieser eiserne Griff hemmt die Kreativität und sorgt für Spannungen in den internationalen Beziehungen. Auf der anderen Seite profitiert Indien - mit einer globalen Diaspora, die Unternehmen wie Alphabet, Microsoft und Adobe leitet - von seinem Ruf der unternehmerischen Freiheit. Die Entscheidung von Apple, das iPhone 14 in Indien statt in China zu produzieren, ist ein krasses Beispiel.Aber lassen Sie sich nicht hinreißen. Indien hat noch einige Hürden zu überwinden. Trotz seines enormen Potenzials hat es das Land in der Vergangenheit immer wieder versäumt, sein wirtschaftliches Potenzial auszuschöpfen. Obwohl der indische Premierminister Modi wichtige Infrastruktur- und Modernisierungsprogramme auf den Weg gebracht hat, wird der Fortschritt Indiens immer noch von den bürokratischen und sozialen Problemen verfolgt.Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Chinas BIP beläuft sich auf satte 17,7 Billionen Dollar, verglichen mit Indiens 3,2 Billionen Dollar. China übertrifft Indien bei MINT-Absolventen, F&E-Investitionen und Alphabetisierungsraten. Aber bedenken Sie, dass China auch einmal ein Außenseiter war. In den 80er Jahren war seine Wirtschaft kleiner als die Indiens. Wenn China seinen Weg zur wirtschaftlichen Vormachtstellung überspringen kann, warum kann Indien das nicht?Und hier kommt das Gold ins Spiel. In Indien ist Gold nicht nur ein Metall, es ist Teil der nationalen Psyche. Die Inder ziehen zunehmend vom Land in die Stadt und ändern die Form, in der sie in Gold investieren - von Schmuck zu Barren und Münzen. In dem Maße, wie Indiens Wirtschaft wächst, wird auch der Appetit auf Gold zunehmen, so dass dieser Markt für globale Investoren nicht zu ignorieren ist.Indien könnte dort sein, wo China in den frühen 2000er Jahren war. Das Erfolgsrezept besteht darin, die Bildungssysteme zu verbessern, die Infrastruktur zu modernisieren und den Fokus auf Spitzentechnologien wie KI zu lenken. Das Land muss sich entscheiden, ob es sich mit einer bloßen Teilnahme begnügt oder zu einem ernsthaften Akteur wird. Während Indien seinen Fokus verfeinert, schaut die Welt zu.In letzter Zeit hat sich Indien darauf konzentriert, ein Raumschiff auf den Mond zu bringen, was eine unglaubliche Leistung ist, aber gleichzeitig bleiben die Investitionen in KI weit hinter dem Niveau zurück, das man von einer aufstrebenden Supermacht erwarten würde. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, wo ihre Prioritäten liegen: spielen, um im Spiel zu bleiben, oder spielen für ein heimisches Publikum. Es besteht kein Zweifel daran, dass ihre Zukunft in ihren Händen liegt, und wenn sie sich voll und ganz darauf einlassen, wird die ganze Welt von ihrem Erfolg profitieren, sogar die Chinesen.© Mark O'ByrneDieser Artikel wurde am 31. August 2023 auf www.GoldCore.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.