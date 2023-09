Goldpreis vor US- Arbeitsmarktbericht stabil

Der Goldpreis hat sich am heutigen Freitag bisher wenig bewegt und verharrte in der Nähe seines Drei-Wochen-Hochs, dies meldet Investing.com . Die Märkte warten auf weitere Hinweise auf die US-Geldpolitik aus den im Laufe des Tages anstehenden Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, heißt es.Das Edelmetall konnte in dieser Woche eine solide Performance zeigen. Die schwachen US-Wirtschaftsdaten beflügelte die Wetten darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen im September beibehalten würde, was wiederum den Dollar schwächte.Am gestrigen Donnerstag erholte sich der Dollar jedoch wieder, nachdem die Daten zeigten, dass die persönlichen Konsumausgaben – der bevorzugte Inflationsindikator der Fed – im Juli stabil blieben, während die persönlichen Ausgaben stärker als erwartet stiegen. Dies führte dazu, dass Gold einige Wochengewinne konsolidierte.© Redaktion GoldSeiten.de