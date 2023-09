Queen's Road Capital kündigt Investition von 70 Millionen US-Dollar in NexGen Energy Ltd. an

Zur sofortigen Veröffentlichung 31. August 2023 Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das "Unternehmen" oder "QRC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-capital-investment-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit NexGen Energy Ltd. ("NexGen") (TSX: NXE) abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen 70.000.000 US$ in eine neue Wandelschuldverschreibung von NexGen investieren wird.Die Wandelschuldverschreibung hat ähnliche Bedingungen wie die bestehende 2020er-Wandelschuldverschreibung, einschließlich einer 5-jährigen Laufzeit und Stimmrechtsanpassung, wird jedoch auf einen 9,0 %igen Kupon aktualisiert und ist in NexGen-Stammaktien zu einem Aktienkurs von 6,76 US$ wandelbar. Die Zinsen sind zu 6,0 % in bar und zu 3,0 % in Aktien zum volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs vor jedem Zinszahlungstermin zu zahlen. Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd. hat sich bereit erklärt, von QRC 8.700.000 Stammaktien, die sich derzeit im Besitz von QRC befinden, für 5,20 US$ pro Aktie (bzw. ca. 45 Millionen US$) zu erwerben. Der Erlös wird zur Finanzierung der weiteren Erschließung und Exploration der Mineralgrundstücke von NexGen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.QRC erreicht mit dieser Investition mehrere wichtige Meilensteine:- Größte Einzelinvestition bisher: Mit 70 Mio. $ ist diese Investition dreimal so groß wie die bisher größte Wandelschuldverschreibungsinvestition des Unternehmens, ein Beweis sowohl für das Wachstum von QRC in den drei Jahren seit seiner Gründung als auch für die Qualität von NexGen als Beteiligungsunternehmen;- Erster Ausstieg aus einer bedeutenden Investition: In Verbindung mit der Investition wandelt das Unternehmen die bestehende 2020-Wandelschuldverschreibung in Stammaktien von NexGen um, was die erste Realisierung einer bedeutenden Investition durch QRC seit seiner Gründung darstellt; der Verkaufspreis von 45 Mio. US$ stellt einen Gewinn von 200 % gegenüber der ursprünglichen Investition von 15 Mio. US$ und einen IRR von etwa 50 % über die Dauer der Investition dar;- Wandelschuldverschreibungsportfolio im Wert von 149 Millionen US-Dollar: Als Ergebnis dieser Investition wird QRC die 100-Millionen-Dollar-Schwelle aktiver Wandelschuldverschreibungsinvestitionen mit 149 Millionen US-Dollar an ertragserzeugenden Vermögenswerten unter Verwaltung überschreiten; und- Jährliche Zinserträge in Höhe von mehr als 13 Millionen US-Dollar: Das aktive Wandelschuldverschreibungsportfolio wird jährlich Zinserträge in Höhe von 13,4 Millionen US-Dollar erwirtschaften (oder einen durchschnittlichen Kupon von 9,0 %), die die künftigen Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre unterstützen werden.Warren Gilman, Chairman und CEO des Unternehmens, kommentierte: "QRC ist erfreut, seine Investition in NexGen zu einem Zeitpunkt zu erhöhen, an dem NexGen bekannt gegeben hat, dass es kurz vor dem Erhalt der endgültigen Genehmigungen und dem Beginn der Bauarbeiten in der Weltklasse-Uranlagerstätte Arrow steht. NexGen geht davon aus, dass Arrow nach der Inbetriebnahme die größte und kostengünstigste Hartgestein-Uranmine der Welt sein wird, und QRC freut sich auf die weitere starke Partnerschaft mit dem gesamten NexGen-Team."Der Abschluss der Investition, der in den nächsten Wochen erwartet wird, hängt von einer Reihe von Bedingungen ab, darunter die Unterzeichnung der endgültigen Dokumentation und der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.QRC ist ein führender Finanzierer des globalen Rohstoffsektors, der Dividenden zahlt. Das Unternehmen ist eine auf Rohstoffe fokussierte Investmentgesellschaft, die in privat gehaltene und börsennotierte Unternehmen investiert. Das Unternehmen erwirbt und hält Wertpapiere mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei der Schwerpunkt auf Wandelschuldverschreibungen und Rohstoffprojekten liegt, die sich in fortgeschrittener Entwicklung oder Produktion befinden und in politisch sicheren Ländern angesiedelt sind.Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.queensrdcapital.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail info@queensrdcapital.com oder telefonisch unter +852 2759 2022.In Europe:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsicht bei zukunftsgerichteten AussagenBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne dieses Begriffs dar. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen oder Informationen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die zukünftige Leistung des Unternehmens. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Annahmen und Erwartungen des Managements wider und unterliegen naturgemäß bestimmten zugrundeliegenden Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden. Die Leser sollten eine detaillierte, unabhängige Untersuchung und Analyse des Unternehmens durchführen und werden aufgefordert, unabhängigen professionellen Rat einzuholen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignissen oder veränderten Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.