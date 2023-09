Defla XXL  BRICS  unter- und überschätzt

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.US-Jobzuwächse schwächen sich ab, Daten zu Vormonaten wurden zudem nach unten revidiert. Von der US-Zentralbank wird nun eine kulantere Vorgehensweise erhofft, das ist wieder in Widerspruch zur Aussage des FED- Präsidenten in Jackson Hole. US-PCE-Inflation mit 0,2% wie erwartet (Monatsbasis). Rezessionsanzeichen in China werden stärker, in Europa noch weiter verschärft.EUR USD:Der USD steigt weiter.US-Staatsanleihen:2-jährig10-jährigweiter sehr schwach und an kritischen Marken.Ganz gut für Gold,verhalten negativ für Aktienzeigt sich das Marktbild und der BitCoin wird hin und hergeworfen mit ETF-Gerüchten und Urteilen dazu, welche den Blutdruck nicht konstant lassen.Aus verschiedenen Gründen richtet sich unser Blick jedoch derzeit auf Silber:Bemerkenswert stark und in der großen Formation an einer entscheidenden Marke wird Silber dazu noch von industriellen Entwicklungen derzeit begünstig.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.