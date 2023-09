Goldpreis wieder bei 1-Monats-Hoch

Der Goldpreis stieg am heutigen Montag erneut in Richtung seines Einmonatshochs, dies berichtet Reuters . Unterstützung boten ein leichter Rückgang des US-Dollars und die Aussicht, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen zunächst pausieren wird.Der Spot-Goldpreis lag heute Morgen zwischenzeitlich über 1.946 USD pro Unze, nachdem er am Freitag bis auf 1.952,79 USD gestiegen war.Die Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag zeigten laut Reuters, dass sich das Arbeitsplatzwachstum im August zwar erholte, die Arbeitslosenquote jedoch auf 3,8% anstieg und die Lohnzuwächse sich abschwächten, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause in diesem Monat erhöhe und den Dollar belaste.© Redaktion GoldSeiten.de