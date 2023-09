BlackRock kauft Bitcoin-Miner. Zu viel Kontrolle über das System?  George Gammon

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit George Gammon über verschiedene Themen des Finanz- und Investmentmarktes.Unter anderem geht es in dem Interview um das Interesse von BlackRock an Bitcoin-Mining. Der weltgrößte Vermögensverwalter und ein führender Anwärter auf einen Spot-Bitcoin-ETF steigt Berichten zufolge in das Bitcoin-Mining ein. Nach Ansicht des Investors, Makroökonomie-Experten und Moderator der Rebel Capitalist Show könnte so viel Fokus auf das Bitcoin-Ökosystem seitens großer Wall-Street-Akteure für die weltweit größte Kryptowährung gefährlich werden.BlackRocks jüngste Investition in vier der fünf größten Bitcoin-Miner nach Marktkapitalisierung hatte den Angaben zufolge einen Wert von rund 411 Millionen Dollar. Damit sei die Investmentgesellschaft laut Finbold der zweitgrößte Anteilseigner dieser Mining-Aktien. Der Ausbau der Anteile stärke auch BlackRocks Einfluss im Bitcoin Mining Council (BMC) – einer amerikanischen Lobbygruppe für Bitcoin-Mining.BlackRock hatte im Juni einen Spot-Bitcoin-ETF beantragt, und angesichts seiner nahezu perfekten Bilanz bei der Genehmigung von ETF-Anträgen gilt das Unternehmen auch bei diesem Antrag als einer der Top-Anwärter, heißt es weiter. Der Markt beobachte nun aufmerksam die Fristen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) für die Genehmigung, Ablehnung oder Verschiebung mehrerer Spot Bitcoin ETF-Anträge. Am Donnerstag kündigte die SEC eine Verzögerung ihrer Entscheidung bezüglich der Anträge von BlackRock, Valkyrie, Invesco und WisdomTree an und verschob ihre Entscheidung auf mindestens Oktober.Gammon fürchtet, dass Finanzinstrumente wie auf Bitcoin basierende ETF dem ursprünglichen Zweck von Bitcoin schaden könnten, eine Dezentralisierung der Finanzen und eine Alternative zum traditionellen Bankwesen zu ermöglichen: "Sie versuchen, sich vertikal in das Ökosystem zu integrieren", erklärt er. "Da ist diese wirklich coole Währung, die so eingerichtet wurde, dass sie die Dezentralisierung fördert. Und es war ein Weg, unsere Wirtschaft zu entfinanzieren. Wenn jemand wie Larry Fink versucht, die Kontrolle darüber zu übernehmen, wird er leider genau das tun, was er mit allem macht. Sie finanzieren etwas, das eigentlich dazu gedacht war, eine Wirtschaft mit weniger Finanzprodukten zu schaffen."Und obwohl Gammon nicht glaube, dass diese Bemühungen den Anwendungszweck für Bitcoin ändern, sehe er die Entwicklung trotzdem als "sehr besorgniserregend" an.© Redaktion GoldSeiten.de