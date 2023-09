Der Verkauf von Goldschmuck in Hongkong zieht an

Wie Heraeus in seinem gestrigen Edelmetallupdate berichtet, hat sich der Goldschmuckverkauf in Hongkong mit der Rückkehr der Touristen erholt. Im Juli seien fast 3 Millionen Besucher vom chinesischen Festland nach Hongkong gereist, der größte Zustrom seit Aufhebung der Covid-Beschränkungen. In den ersten sieben Monaten des Jahres überstieg die Zahl der chinesischen Touristen vom Festland 13 Millionen. Zwar sei dies immer noch deutlich weniger als vor der Pandemie, trage aber zur Steigerung des Umsatzes bei.Die sogenannte Sonderverwaltungszone gilt als beliebtes Ziel für Schmuckkäufer. Den Angaben zufolge stiegen die Verkäufe von Schmuck, Uhren und Armbanduhren, die hauptsächlich an Touristen vom Festland gehen, im Vergleich zum Vorjahr um 19,8%.Chow Tai Fook, einer der größten Schmuckeinzelhändler, meldete laut Heraeus für das zweite Quartal 2023 in Hongkong und Macau einen Anstieg des Absatzes von Goldschmuck und Goldprodukten um 37%. Auf dem chinesischen Festland ging der Umsatz indes um 1% zurück.© Redaktion GoldSeiten.de