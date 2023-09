Goldpreis: Kaum Bewegung

Nachdem der Goldpreis in den vergangenen zwei Wochen einen deutlichen Anstieg verzeichnen konnte, hat sich das gelbe Metall am heutigen Dienstag laut Investing.com kaum bewegt.Der US-Dollar und die Treasury-Renditen blieben in Erwartung einiger Reden von Fed-Vertretern stabil – trotz Anzeichen einer Abkühlung der US-Wirtschaftstätigkeit.Die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen länger oben halten wird, schmälere den Appetit der Anleger auf Gold. Die jüngsten Arbeits- und Inflationsindikatoren deuteten darauf hin, dass die Zentralbank ihre restriktive Politik in nächster Zeit beibehalten werde.© Redaktion GoldSeiten.de