Terra Balcanica Resources durchteuft mineralisierte Struktur mit 640-Meter-Step-Out der polymwtallischen Ader Cumavici Ridge

Hole ID Easting Northing Elevation (m) Dip Azimuth Depth (m) Recovery (%) CMV23006 359918 4888823 621.3 -64 047 82.2 99.15 CMV23007 359868 4888877 637.3 -63 046 59.7 99.35 CMV23008 359866 4888914 640.6 -66 053 65.8 98.71 CMV23009 359828 4888939 640.1 -58 041 73.8 100.00 CMV23010 359770 4888949 650.2 -50 045 91.5 97.49

Vancouver, 5. September 2023 - Terra Balcanica Resources Corp. (im Folgenden "Terra" oder das "Unternehmen" genannt) (CSE: TERA; FRA: UB1) freut sich, das Auffinden einer neuen mineralisierten Struktur auf 600 Meter bekannt zu geben, die nordwestlich der Entdeckung von 2022 auf dem epithermalen Aderobjekt Cumavici Ridge innerhalb seines Hauptprojekts Viogor-Zanik im Osten Bosnien-Herzegowinas liegt.• Nordwestlich der 2022 gemachten hochgradigen Silberentdeckung bei Cumavici Ridge wurde nun durch Bohrungen auf einer neuen parallelen Struktur (siehe Abbildung 1) auf 600 Meter eine oberflächennahe polymetallische Mineralisierung durchteuft.• Alle fünf Bohrlöcher trafen die Zielstruktur, wobei die Bohrlöcher CMV23007, CMV23009 und CMV23010 makroskopisch eine polymetallische Mineralisierung aufweisen (siehe Abbildungen 2 und 3).• Die Step-out-Struktur verläuft 193 Meter durchgehend in nordwest-südöstlicher Richtung und ist entlang des Gesteinslaufs und neigungsabwärts offen.• Die geochemischen Untersuchungsergebnisse der Phase-II-Bohrungen auf dem polymetallischen Konzessionsgebiet Cumavici stehen noch aus und werden in Kürze veröffentlicht.Dr. Aleksandar Miškovi?, CEO Terra Balcanica, kommentiert: "Die Bohrkampagne 2023 begann optimal - mit einem bedeutenden Step-out aus dem Zentrum der mineralisierten Zone, die bei Cumavici Ridge im Jahr 2022 entdeckt wurde. Der Fußabdruck der silberdominierten, polymetallischen Mineralisierung erstreckt sich nun auf 700 Meter entlang des Nordwest-Südost-Korridors an diesem Fundort - nur eines von fünf separaten Zielobjekten entlang des 7,2 Kilometer langen Cumavici-Korridors. Die Laborergebnisse dieser Step-out-Bohrungen und des zentralen Teils von Cumavici Ridge werden in Kürze erwartet. Wir werden im Rahmen unserer Phase-II-Bohrungen weitere Bohrungen auf dem Objekt Cumavici Ridge durchführen."Das Unternehmen begann sein Phase-II-Bohrprogramm bei Cumavici Ridge, dem Standort der hochgradigen polymetallischen Entdeckung von 2022, die bis zu 505 g/t Goldäquivalent auf 11 Meter ergab (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. April 2023). Auf 600 Meter nordwestlich wurde durch erfolgreiche Bohrungen bei CMV23006-010 eine weitere mineralisierte Struktur entdeckt, was die guten Aussichten des Objekts Cumavici Ridge bestätigt. Ein Großteil des strukturellen Korridors mit einem Gesteinsverlauf von mehr als 7 Kilometer Länge ist noch nicht erprobt. Weil dort mehrere mineralisierte Strukturen an der Oberfläche zutage treten, hat Terra erhebliche Schürfmöglichkeiten zur Entdeckung weiterer polymetallischer epithermaler Adern.Das Bohrloch CMV23007 befindet sich 520 Meter nordwestlich von CMV23001 und ist auf eine weitere oberflächennahe Struktur ausgerichtet, die für eine polymetallische Mineralisierung infrage kommt. Zwischen 39,1 und 41,8 Meter wurde innerhalb eines verkieselten Lapilli-Tuffs eine Reihe von verwerfungsbehafteten Adern verzeichnet, die von strahlenden Stibnit-Aggregaten dominiert werden.Abbildung 1: Die geologische Karte zeigt die neu entdeckte Struktur über 600 Meter nordwestlich der Entdeckung Cumavici Ridge. Die Entdeckungsbohrungen von 2022 sind neben den vier zuvor geöffneten Bohrlöchern von 2023 im Südosten dargestellt, die alle eine Massivsulfidmineralisierung durchteuften (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. April 2023)Abb 2: https://terrabresources.com/wp-content/uploads/2023/08/05-09-figure-2-1024x347.jpgAbbildung 2: Bohrkern mit HQ3-Durchmesser aus dem Bohrloch CMV23007, der verkieselte Lapilli-Tuffe mit Sulfidadern und einen Abschnitt mit semimassivem Sulfid, bestehend aus Stibnit, Sphalerit und Quarz, innerhalb der weißen, gestrichelten Rechtecke zeigt. Zum Vergrößern des Bildes hier klicken.Bohrloch CMV23009, das 74,0 Meter nordwestlich von CMV23007 begonnen wurde, durchteufte eine Zone mit Sulfidmineralisierung innerhalb einer tuffhaltigen Brekzie zwischen 39,4 und 45,7 Meter unter dem Bohrloch. Innerhalb der mineralisierten Struktur gibt es Abschnitte mit einer vollständigen Verdrängung der Brekzienmatrix durch Sulfid und eine 10 cm lange Sulfidader, die Stibnit-Sphalerit-Galenit enthält.Bohrloch CMV23010 wurde 59,0 Meter in west-nordwestlicher Richtung gebohrt und durchteufte eine mineralisierte Zone zwischen 83,8 und 90,3 Meter unter dem Bohrloch mit Sphalerit-Aggregaten innerhalb der Struktur. In 86,85 Meter Tiefe ist eine Sulfidader vorhanden, die aus Stibnit, gebändertem Sphalerit und Bleiglanz besteht. Die Bestätigung der Sulfidmineralisierung in CMV23010 erweitert das System Cumavici Ridge um 642 Meter in Richtung Nordwesten; das System bleibt weiterhin offen.Weitere Bohrungen auf dem Objekt Cumavici Ridge werden sich auf die Erweiterung der Streichenlänge in Richtung Nordwesten ab den Bohrungen von 2022 (CMVDD001-004) konzentrieren. Es wird vermutet, dass dort, wo die Nordwest-Südost-Struktur von einer Nordost-Südwest-Struktur zweiter Ordnung durchschnitten wird, eine Dilatationszone vorhanden ist, die zu dickeren Mineralisierungsabschnitten führt. Der neigungsabwärts verlaufende Abschnitt der hochgradigen polymetallischen Abschnitte, die im Jahr 2022 geöffnet wurden, wird ebenfalls durch weitere Bohrungen erprobt, um das Mineralisierungspotenzial in der Tiefe zu erkunden.Tabelle 1: Positionen der Mündungen der gemeldeten Bohrlöcher der Phase II. Die Koordinaten und Höhenangaben wurden von örtlichen Vermessungsingenieuren mit einem Differential-GPS-Gerät ermittelt. (WGS84/UTM Zone 34N).Dr. Aleksandar Miškovi?, P.Geo, ist die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 Standards of Disclosure of Mineral Projects ("NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt. Terra Balcanica ist ein Forschungsunternehmen für Polymetalle, das auf großflächige Mineralsysteme auf dem Balkan in Südosteuropa ausgerichtet ist. Das Unternehmen ist zu 90 % am Viogor-Zanik-Projekt in Ost-Bosnien-Herzegowina und zu 100 % an den Mineralexplorationslizenzen Kaludra und Ceovishte in Südserbien beteiligt. Das Unternehmen legt großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den lokalen Gemeinden und Interessengruppen. Es verpflichtet sich zur proaktiven Umsetzung der Good International Industry Practice (GIIP) und eines nachhaltigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagements.Link zur Originalmeldung: https://terrabresources.com/en/2023/09/05/terra-balcanica-intersects-mineralized-structure-640-m-along-strike-from-cumavici-ridge-polymetallic-epithermal-vein-in-bosnia/IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS Terra Balcanica Resources Corp.Aleksandar Miškovi?Präsident und CEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Aleksandar Miškovi? unter amiskovic@terrabresources.com oder besuchen Sie unsere Website: www.terrabresources.comRisikohinweis: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die Verwendung der Wörter "wird", "beabsichtigt" und ähnlicher Formulierungen soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Faktoren von den hierin enthaltenen Informationen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, realistisch sind, aber es kann nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.